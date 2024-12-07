怎样应对冬季呼吸道传染病？儿童如何做好预防？| 时令节气与健康

呼吸道传染病高发，疾控部门如何应对？

△中国疾病预防控制中心研究员 王丽萍

大雪节气过后，气温显著下降，雨雪增多，流感病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒引起的呼吸道传染病感染风险也会上升。各级疾控部门和疾控机构会积极有效应对，保护广大人民群众的身体健康。

我们将密切关注全球流感等呼吸道传染病疫情动态，持续做好我国急性呼吸道传染病的哨点监测，开展多渠道的监测预警，实时掌握呼吸道传染病的流行动态和病原谱，为临床救治和疾病防控提供依据。

及时开展疫情研判风险评估，指导学校、托幼机构、养老机构等重点机构，加强聚集性疫情发现和规范处置，做到早发现、早报告、早处置，减少聚集性疫情发生。

针对疫苗可预防的呼吸道传染病，按照免疫程序及时有序接种疫苗，重点关注学生、基础性疾病患者及老年人等高风险人群的疫苗接种，提高人群疫苗接种率，降低重症和危重症病例的发生风险。

儿童呼吸道感染性疾病如何加强预防？

△中国疾病预防控制中心研究员 王丽萍

对于疫苗可预防的呼吸道传染病，要及时、全程地进行疫苗接种。对于托幼机构、中小学校要加强环境清洁，做好室内通风，提高室内空气质量。在开窗通风时，要注意孩子和学生的保暖，避免着凉。要尽可能降低儿童暴露或者接触传染源的风险，不建议学生或者教职员工带病上学或者上岗。最后，如果儿童一旦出现感染症状，要及时就诊，遵医嘱治疗。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会