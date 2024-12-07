“一次挂号管三天” 看病如何更方便、更省心？

长期以来，患者就医，挂一次号只能当天就诊，复诊、开药都需要重新挂号。12月3日，广东省卫生健康委表示，广州2025年将从市属医院开始试点“挂号一次管三天”的惠民举措。此前，山西、山东、四川、江苏、吉林等地已有多家医疗机构先行先试这一举措。各地实际推行效果如何？“复诊不挂号”又是怎样的体验呢？

“一次挂号管三天”就医政策，是指将一次挂号的有效期从24小时延长至72小时。患者当天没做完检查或没拿到报告的，三天内可携带报告结果到原科室复诊，无需再次挂号缴费。

后台自动扫描识别 自动为患者取号

从2023年5月起，江苏在全国率先施行省二级以上公立医疗机构普通门诊“一次挂号管三天”政策。位于南京市中心的南京鼓楼医院，每天需要前来复诊的人数可达1400多人。政策推行后，3天以内做过化验的、做过检查的患者，只要拿挂号单或导诊单，医院后台会自动扫描识别，对于符合免费复诊要求的，后台会将自动为患者取号。

部分医院初诊起14天内可请医生看报告

随着“一次挂号管三天”的惠民举措深入实施，广东深圳部分医院还陆续施行自初诊起14天内都可以免费看一次检查报告的举措，为患者就医提供更大便利。

调整就诊流程 做好患者与医生协调工作

经过前期的磨合，除了延长服务时间，有些医院也对就诊流程进行了相应调整和优化。在山东省济宁市第一人民医院，患者非当日查看检查结果，由各分诊服务台人员进行审核把关，协助诊间挂0元惠民号，做好患者与门诊医生的协调工作。

加大复诊设备投入 方便患者就医

政策方案相继落地，医院硬件设施也要提质升级。2023年10月，吉林长春中医药大学附属医院推出“一次挂号管三天”便民服务，医院专门对信息系统进行改造升级，打通各科室间的免费转号，投入线上复诊设备36台，方便患者就医。

“一次挂号管三天”

号源分配如何更加合理、有效？

“一次挂号管三天”在推行过程中也遇到了一些挑战，对此各地医院也正在思考如何处理初诊患者和复诊患者的就诊次序问题，确保号源分配合理、利用有效。

对医院而言，免费续诊人数的增加，势必会给就诊秩序管理带来压力。尤其是对于大型三甲医院来说，如果续诊人数较多，无疑会增加医生的工作负担。对此，医院可以通过增加出诊医生人次、开通夜间门诊等方式，减少患者就诊次数，优化就诊流程。

江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)门诊部主任 潘寅兵：我们也做了一些预案。如果有些诊室的候诊病人比较多，我们会调配相应的应急人员来补充，来分流。

患者复诊如果遇不上初诊医生怎么办？患者跨天复诊时，如果初诊医生未坐诊，通常会由其他医生诊疗，这也对医生自身的专业能力和职业素养提出了更高要求。

北京大学深圳医院门诊部主任 陈春涛：首先是按首诊医生。如果首诊医生不在，由同诊疗组的医生来接诊。要是这些医生也都不在，就按同科室、同职称的医生来进行患者的接诊。要是前面三个都没有，就由同科室的其他医生接诊。

北京大学政府管理学院教授 马亮：我觉得是一个好的政策，也应该在更多的地区进行复制和推广。但是，政策的推进也会让不少的医院面临管理压力。在具体的推进过程中，特别需要去考虑怎么样进一步地优化和创新医院的管理，同时也要为相关的医护人员提供必要的激励和支持。