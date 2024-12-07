全总印发通知：部署开展工会系统治理欠薪冬季行动

中华全国总工会近日印发《关于开展治理欠薪冬季行动的通知》（以下简称《通知》），决定至2025年春节前，配合国务院就业促进和劳动保护工作领导小组，在全国工会系统开展治理欠薪冬季行动，聚焦工程建设和社会公共服务领域，做好岁末年初保障农民工工资支付和被欠薪农民工工会帮扶救助工作，切实维护农民工合法权益。

《通知》要求，各级工会要深入开展工会常态化推动治理职工欠薪工作。及时监测核处涉欠薪线索，对核处属实的欠薪线索要确保件件有着落、事事有回音。探索建立省级层面欠薪典型案例发布机制。

《通知》强调，各级工会要积极配合开展欠薪风险隐患排查。组织基层工会尤其是县乡两级工会，尽早对辖区企业进行全面排查，推动企业把支付工资作为企业支出优先顺位。充分发挥工会劳动法律监督职能，通过发布“一函两书”，从源头上化解欠薪问题的发生。主动与同级政府相关主管部门沟通联系，抽调精干人员积极参加联合实地巡查，督促政府部门和国企央企带头保障支付农民工工资。配合行业主管部门统筹推进、协同治理解决拖欠农民工工资与拖欠企业账款问题，优先支付农民工工资。联合司法行政机关加强对用人单位法治教育和宣传引导，开展欠薪失信多部门联合惩戒。

《通知》指出，各级工会要坚持分类处置，推动欠薪问题有效化解。对于不同性质的欠薪问题，要通过主动开展协商协调、推动案件快审快判、配合开展法律咨询和法律援助等，尽最大可能帮助农民工把被拖欠工资报酬追到手。充分发挥劳动争议调解委员会、工会劳动法律监督委员会以及工会法律援助律师团队的作用，积极推动欠薪问题解决。

《通知》要求，各级工会要做好被欠薪农民工工会就业援助、困难帮扶工作。摸清失业讨薪劳动者就业意愿，提供职业介绍、就业技能培训等服务，帮助尽快实现就业。在开展送温暖活动中重点关注被欠薪劳动者，加强关心关爱，保障其基本生活。对于符合困难职工建档立卡标准的，应建尽建、应帮尽帮，帮助其平稳渡过难关。（记者任欢）