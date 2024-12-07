湖北宜都：宝妈有了“妈妈岗” 上班带娃两不误

“课本都收拾好了吧？我们要上学啦。”早上7点50分，家住湖北省宜都市陆城街道解放社区的王学娟收拾妥当，带着7岁的女儿和3岁的儿子驱车出了门。20多分钟后，她分别将两个孩子送入了小学和幼儿园。

跟儿子挥手告别后，王学娟径直来到位于城区的庙河山珍电子商务有限公司专门设立的“妈妈岗”直播销售岗位上，开始了一天的工作。这时，时间已近9点。

“我可以按照自己的需求灵活选择工作时间，只要完成每天的任务就行。”王学娟说，“妈妈岗”弹性的工作制度，让她不用再为接送孩子上下学时间和工作时间冲突而伤脑筋了。

“我们对运营、直播、客服等岗位用工需求很大，工作方式很灵活。”庙河山珍电子商务有限公司负责人周祥玉介绍，“妈妈岗”既满足了公司发展需求，还为宝妈们添了一份稳定收入，一举两得。

去年从外地返乡后，王学娟一直在家当全职宝妈。其间也试着找了不少工作，可惜都不尽如人意。“工作时间比较固定，甚至有的需要加班或出差，没法顾家。”王学娟说。

一方面是宝妈们有工作的意愿，另一方面则是不少企业用工较为紧张。“我们能不能在企业和宝妈之间搭建一座‘桥梁’？”宜都市妇联主席罗欣回忆，基于这个想法，宜都市妇联倡导在社会推行“妈妈岗”。

“妈妈岗”是一种专为母亲群体开设的岗位，特点就是工作时间灵活、管理模式弹性，方便兼顾工作和育儿。

今年10月，“妈妈岗”探索在宜都正式启动。宜都市妇联携手人社局等单位，走访对接用工单位，发动该市女性企业家协会的力量，共同收集全市企业弹性工作岗位需求信息。

家装设计师、电商运营、舞蹈老师……很快，由妇联和企业结合工作量和强度，科学确定的第一批“妈妈岗”用工信息出炉，并在宜都妇联的微信公众号上进行了发布。

“不到两小时阅读量就突破了1万，很少见。”宜都市妇联副主席余玲说。

“妈妈岗”火了！在随后举办的首场招聘会上，现场就有100多名宝妈与企业达成就业意向。线下招聘只是开始，线上对接更加热闹。宜都市妇联组建了3个“妈妈岗”就业微信群，帮助上千名宝妈及时掌握最新的岗位信息。

目前，宜都已有50多家企业根据自身特点和需求开辟了“妈妈岗”，岗位数量超300个，并且还在不断增长中。

受益的不光是宝妈，还有用人企业。“妈妈岗”一推出，宜昌智立装饰工程有限公司就行动了起来，这家在宜都专门从事环境艺术设计与施工的企业，第一时间拿出了8个“妈妈岗”。

原来，该企业早在数年前就尝到了宝妈弹性工作时间带来的甜头。“一线员工中，宝妈占到了50%以上。她们不仅可以带娃上班，该有的工资和福利也一分不少拿。”企业负责人沈海英表示，宝妈们的工作时间虽然弹性，但业绩却很突出。更让沈海英惊喜的是，因为宝妈们责任感强、心态稳定，很多“挑大梁”的工作都可以放心地交给“妈妈岗”员工。“最初是以照顾女性的心态来做这件事，没想到我们也成了受益方。”沈海英说。

“现在全市已有100多名宝妈顺利走上岗位。”罗欣表示，要继续加强与“妈妈岗”员工的联系，保障她们的合法权益，倾听用人单位的诉求，建好用好“妈妈岗”。（记者 王建宏 张锐 通讯员 黎文来）