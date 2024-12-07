是药也是茶，究竟怎么喝

中药入茶、以药为茶由来已久——起于唐、盛于宋，兴于宫廷、流于民间，俗称“代茶饮”。不少代茶饮集治病与养生于一体，口味好且安全便捷，因此，在奶茶、咖啡等饮品盛行的当下，代茶饮同样广受青睐。

如何选择适合自己的、能够养护健康的“中药”代茶饮？

代茶饮是将药性安全缓和的中草药（单味或复方）经冲泡或煎煮，替代茶来饮用。中药茶饮对常见慢性病和亚健康状态等有改善作用，可缓解疲劳、促进消化、调节情绪，亦可保健或辅助治疗疾病，适应证包括体虚疲劳、咽炎咳嗽、肥胖/高脂血症、口干症/糖尿病、高血压、风湿痹痛、消化不良、便秘、失眠等。

代茶饮应用面广，居家、办公或外出时，均可饮用并携带。不过，代茶饮并非药材“大杂烩”，其组方和配制均需依据中医辨证理论，可全选中药或与茶叶结合。单一味药材即可冲泡，也可多味如3~5种药物同泡，一般不超过10味。

如今，适合代茶饮的药材种类丰富，以花类、叶梗、根茎、果实为多。常见的花类茶有玫瑰花、菊花、茉莉花、金银花等，叶（梗）类有薄荷、紫苏梗、枇杷叶、蒲公英等，根（茎）类入茶的有参类、黄芪、虫草、葛根等，果茶有西青果、罗汉果、枸杞、桑葚、麦冬、山楂、大枣等，种子类则有莱菔子、决明子、冬瓜子、胖大海等。

药茶种类不同，功效亦有所差异。花、叶类质地轻，冲泡后有效成分易于析出，大多有解表理气功效。由于花叶“轻浮”，因此每次用3~5克即可，冲泡1~2次后味道减淡，可重新冲泡。根茎类药茶，质地偏重，多有补益功效，故每次可用6~10克，适合多次冲泡、全天饮服，至晚间可以将泡软的药材嚼服，以助疗效。

不同选材组合的代茶饮疗效各异，既可补虚强身，也可以帮助身体“减负”。例如，参类药茶长于补气，可辅助改善乏力气短、心悸自汗、精力不足、怕冷便溏等症状，适合慢性疲劳综合征和慢性病体虚人群。常用参茶包括西洋参、生晒参（白参）、党参和太子参，补益功效较强的野山参以炖煮为宜。另有一部分参茶偏于养阴，可补气力弱。如南沙参、北沙参、玄参等，适于口咽干燥、干咳鼻干、大便干结难排、舌红少苔的阴虚者，饮用时每种取3~5片（约10~15克）。需要注意的是，饮“参茶”补虚时，不宜吃萝卜。

人们常说的“保温杯里泡枸杞”，适合熬夜加班和脑力消耗多的体虚人群，可辅助改善脱发、腰酸、耳鸣等。此外，也可取桑葚子、菟丝子、沙苑子等搭配，单味或多选均可。但要提醒，舌苔黄厚腻、咯黄痰、咽痛甚至发热者，暂缓泡服补益类代茶饮。

大腹便便、超重肥胖者，可一边锻炼一边饮用“刮脂清肠”的代茶饮，借助祛痰湿、助消化、降血脂功效的药茶改善异常代谢，为身体做减法。建议选生山楂、决明子、陈皮各约10克为基本方，下肢浮肿加冬瓜皮、淡竹叶或玉米须6克；腹胀或消化不良加炒麦芽10克；肥胖加荷叶6~10克；便秘加番泻叶2~3克。

儿童服药的依从性弱，家长不妨试试代茶饮。针对小儿脾胃虚弱导致的停食积食或偏食厌食，可用太子参、焦山楂、炒神曲、炒麦芽、陈皮各4~6克煮水代茶饮，有健脾和胃消食功效。

其他方面，中药代茶饮同样“身心同治”。针对当下的快节奏生活，若要辅助减缓情绪压抑、失眠心烦等不适症状，选材宜以花类为主。花类药茶气味芬芳馥郁，有助于纾解情志不畅。例如，玫瑰花或白梅花茶能疏肝解郁，葛花茶辅助解酒醒神，合欢花配酸枣仁可缓解心烦失眠等。女性月经失调者，可在经前3~5天服用月季花或红花代茶饮，以帮助理气活血、减轻痛经。由于花质较轻，取3~5g即可。

上呼吸道感染恢复期、咽喉炎或用嗓过多者，出现咽干咳嗽、咽部异物感、咽痒音哑等不适时，“徐徐饮服”代茶饮，以茶润喉尤为适宜。例如，以麦冬、西青果、薄荷各5克和木蝴蝶2克为基础方，咽部异物感加紫苏叶、咽痛加金银花或野菊花、咽痒加荆芥、咯痰加化橘红，以上每种3~5克为宜，果实类可加入胖大海（1~2枚）和罗汉果（1个掰碎分次用）。

制备一份代茶饮，“有水有杯”即可，方法以冲泡和煎煮为主。冲泡或煎煮前，将药材过水冲洗干净，去除杂质和尘土。轻薄量小的药茶，直接用玻璃杯、搪瓷杯、紫砂杯或不锈钢茶杯开水冲泡，10~20分钟即可饮用，避免用塑料杯；质地偏重的药茶，可放入宽口保温杯，开水浸泡后加盖焖2~3小时温服，也可用小砂锅、电子养生壶或不锈钢锅加水煎煮，武火煮沸后转小火15~20分钟即可，避免用铁锅和铝锅。

代茶饮以温服为宜，饮用时间无严格要求，常规饮用量为400~500毫升/天，因体质和病情需要可酌情增加至1000毫升。还要提醒，部分易碎有渣的药茶，可放入棉纸泡茶袋，避免碎渣刺激咽喉引起呛咳；清热祛火类药茶味苦，可酌情加入冰糖或蜂蜜作调味饮服。（作者分别系北京协和医院中医科主治医师、副主任医师）