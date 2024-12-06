国家卫健委出台50条举措促进卫生健康科技创新

新华社北京12月6日电（记者董瑞丰、李恒）国家卫生健康委科教司司长刘登峰6日说，国家卫生健康委成立了科技创新领导小组，已出台50条促进卫生健康科技创新的政策举措。

在当天举行的国家卫生健康委新闻发布会上，刘登峰介绍，50条举措围绕构建科技创新工作体系、凝练攻关任务、遴选攻关团队、健全项目管理、优化资源布局、营造政策环境、推进平台建设、完善评估评价、促进高质量发展、健全专业服务10个方面，对卫生健康科技创新工作进行部署。

科技创新是卫生健康事业高质量发展的重要支撑。据介绍，国家卫生健康委着力构建央地高效协同的卫生健康科技管理体系，加强不同部门的政策联动和不同创新主体的分工协作。

为打造卫生健康全链条科技创新体系，国家卫生健康委成立了“1+2+2+3+X”的组织管理体系，即“1+2”是国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局，再“+2”是卫生健康科技领域两个科技管理专业机构，“+3”是三个国家级医学科研机构，再“+X”则包括广大高水平研究型大学、研究型医疗机构、创新企业以及相关卫生健康领域高水平科技力量。

同时，国家卫生健康委继续加强国家临床医学研究中心和各类国家级医学科技创新平台建设，持续推进包括创新药物研发、新发突发和重大传染病防控在内的国家重大科技计划项目的组织实施和接续工作。