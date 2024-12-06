助力推动供需对接 人民网乡村振兴集中选品会在北京举办

12月1日，人民网2024乡村振兴大会暨“百日直播”数商兴农系列推介在北京举办。现场特设集中选品展区，按照主题进行产品布置，集中推介展销各地乡村振兴名优特产，同时定向邀请电商平台、短视频平台、MCN机构选品部门代表以及在京部委、央企、高校等单位后勤部门代表参与集中选品会，推动供需两侧代表的深入沟通和精准对接。

选品代表们在选品会现场交流。 刘磊摄

活动现场，新疆黑枸杞、贵州刺梨汁、山西枣花蜜、吉林红参饮……来自全国各地区的上千种特色农产品让人们目不暇接。参展代表通过图片、视频、互动体验、品尝等形式，全方位展示了这些优质特色农产品及其绿色生产的全过程。

山西省吕梁市产品展区。 王佳雨摄

“临县红枣经鉴定，含有多种氨基酸、维生素和微量元素。”来自山西吕梁的参展代表热情地向选品代表们介绍了当地红枣、手工空心挂面、蜂蜜、八堡羊肉等特色农产品。他表示，这些产品在中国科学技术协会的帮扶下，已经逐渐形成了规模化、品牌化的生产模式，不仅带动了当地农民的增收致富，也为乡村振兴注入了新的活力。

北疆妇女乡村振兴专区现场。 王佳雨摄

除了丰富的农产品，民族服饰、手工刺绣等民族工艺品也以其鲜明的民族风格和浓厚的地方特色，吸引了众多选品代表的围观与了解。北疆妇女乡村振兴专区的负责人表示，内蒙古自治区妇女联合会一直致力于促进妇女就业创业，打造的“北疆巾慧”品牌就是其中的特色产业之一。此次活动，内蒙古自治区妇女联合会积极组织当地企业参加，希望为企业提供更多的市场机会和展示平台，助力扩大业务范围、提高品牌知名度。

好景好物展区现场。 张新摄

值得一提的是，为挖掘和推广一批具有地方特色、大众认可的区域消费品牌，提升其区域影响力、市场竞争力和全国知名度，人民优选于近期启动了人民优选·地方好物（好景）赋能计划。首批入驻的部分好物好景代表，包括广东清远鸡、吉林汪清黑木耳、山东煎饼、黑龙江五常大米以及江苏新沂的窑湾古镇等，已在相关展区亮相，人民优选将持续通过线上线下结合的方式，为地方好物好景全面赋能。

“人民优选·国品区”产品。 张慧丹摄

活动现场还特别设置了“人民优选·精品区”，集中展示了中央单位定点帮扶地区及援疆援藏援青的名优特色精品，以及2024农业品牌精品培育计划名单产品、“一村一品”、民族特色产品、非遗特色产品等。同时，“人民优选·稀品区”也为那些市场上不常见或具有较高艺术价值的乡村手工艺品提供了展示的舞台。

人民优选共创产品敖汉黄小米。 人民网 陈子源摄

本次选品会还展示了人民优选共创产品。这些产品经过甄选，依托人民优选的品牌基因价值、产品挖掘能力、设计团队和供应链资源，跨界联合优秀品牌，为消费者带来了更优质、更具竞争力的产品选择。

近年来，直播电商迅猛发展。为了更好地挖掘各地丰富的物产资源，拓宽线上推广渠道，兴业助农，人民优选平台联合电商平台、短视频平台和MCN机构推出了直播助农系列活动。在选品会举办期间，人民优选平台现场进行了“乡村振兴大会 发现好景好物好做法”主题直播，带领网友“云逛展”。同时，还邀请了地方政府相关负责人及企业代表走进直播间，分享乡村振兴的优秀经验、好景好物，为乡村振兴事业贡献更多力量。