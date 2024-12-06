国家卫生健康委：目前已有32个适宜儿童的药品获批上市

人民网北京12月6日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍医药领域科技创新有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委药政司副司长王雪涛介绍，近年来，国家卫生健康委注重临床用药需求评估，主要通过制定鼓励研发申报儿童药品清单和鼓励仿制药品目录，强化部门间药物政策协同，引导和支持药品的研发创新和生产供应，更好满足临床急需适宜的药品需求。

一是在鼓励儿童药品研发申报方面。按照加强儿童用药工作的要求，不断丰富儿童适用药品的品种、剂型、规格，满足儿科临床用药需求。2016年以来，国家卫生健康委会同有关部门，先后制定并发布了五批、共144种药品的《鼓励研发申报儿童药品清单》。目前已有32个适宜儿童的药品获批上市，其中有16个是罕见病用药。

二是在提升仿制药品供应保障能力方面。国家卫生健康委联合相关部门组织专家对国内药品专利情况及临床供应短缺、研发生产动力不足的药品进行梳理遴选论证，已制定发布三批《鼓励仿制药品目录》，共89个品种，目前已有33个品种获批上市。

三是在完善鼓励研发药物政策方面。国家卫生健康委注重强化部门协同，建立跨部门信息共享、沟通会商和协同创新机制，以上清单和目录中的品种，纳入国家重大专项优先支持、实施优先审评审批、按程序优先纳入国家基本药物目录和国家基本医疗保险药品目录等，更好引导企业以临床需求为导向进行研发申报。

“国家卫生健康委每年都会对清单目录进行动态评估，推进鼓励研发和仿制药品药物政策进一步落实落地。”王雪涛说。