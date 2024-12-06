重庆医科大学附属第一医院：智慧医院为高质量发展“赋能增效”

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由人民健康发起的“推进智慧医院建设 助力医院高质量发展”专题调研交流近日在重庆开展。期间，重庆医科大学附属第一医院副院长何建国分享了相关实践经验。他认为，加强智慧医院管理和建设，有利于提升医院治理现代化水平，推动医院高质量发展，增强人民群众的就医满意度和获得感。

《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。何建国说，要实现建设“三位一体”的智慧医院目标，建议医疗机构做到以下几点：一是提高医疗服务质量和效率。通过信息技术优化医疗流程，加强医疗质量管理和监控，提高医疗服务的同质化、精准化水平。二是简化就医流程。通过诊前、诊中和诊后的全流程智能化、便捷化和人性化的服务，提升患者就医体验感。三是推动医疗技术创新与成果转化。重视数字科技在医疗领域的应用，加强医工融合、医理融合等跨学科融合，为医疗技术创新与成果转化提供全方位支持。四是创新医院的管理体系。利用大数据技术优化医院运营管理体系，实现医疗管理规范化和后勤、消防等可视化，确保医院资源的高效配置和合理利用，推动医院治理体系和治理能力的现代化。

智慧服务是智慧医院建设的重要内容，也是增强人民群众的就医满意度和获得感重要抓手。何建国介绍说，为做到“惠民有感”，重庆医科大学附属第一医院着力打造覆盖全流程的医疗健康管理服务模式。在互联网医院建设方面，目前有500余位医生、30余位药师上线，为患者提供38项线上服务，包括图文问诊、复诊开方、视频问诊、语言问诊以及在线开具检验检查单、医检互认和处方流转等。

“随着科学技术的发展，医工融合渐成趋势。在此背景下，医院将更加注重前沿技术和医疗场景的融合运用，让新技术赋能医疗研发、医疗器械制造、新药研制和智能健康管理等领域。”何建国分享了重庆医科大学附属第一医院在医工融合方面的探索经验：首先，成立联合创新实验室、健康医疗大数据资源服务中心、多模态大数据重大研究中心以及智慧医院管理创新研究中心，用于开展有组织的多学科交叉融合的科学研究；其次，打造医院项目、转化中心、科技企业三位一体的协同创新中心，设立院企合作项目，搭建医工交叉平台，构建科研成果库和企业需求库，打破信息不对称的壁垒，创新医、教、研、产、用全链条的转化机制；再者，加大力度培育医学+数字交叉融合学科，搭建高水平联合创新实验室，培养复合型创新人才，让医理、医工、医文结合，形成有效的医工融合创新发展的新型模式。

“未来，医院将进一步加强院企合作，研发可穿戴的设备等，同时也鼓励患者主动参与，推动线上线下医疗的深度融合，赋能医院的高质量发展。”何建国说。