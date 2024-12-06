今日大雪：把握进补关键期 提高身体免疫力

大雪是冬季的第三个节气。民间素有“大雪进补，来年打虎”的说法。哪些人群适宜进补？进补时应该注意什么？为此，人民网采访了天津中医药大学附属保康医院主任医师韩娟。

韩娟介绍，大雪节气，气温显著下降，此时进补能提高人体免疫力，促进新陈代谢，有助于阳气的升发，使畏寒的现象得到改善。同时，还能调节体内的物质代谢，使营养物质转化为能量，最大限度地贮存于体内。

韩娟表示，冬令进补时，高热量饮食往往容易形成积滞而化热。因此在进补前，切记“欲补先清”，即要想进补见效，得先把身体里的垃圾清理干净。她建议，日常可以选用新鲜的白萝卜，根据个人喜好加生姜或者大枣一同榨汁饮用，能起到清理肠胃，将体内淤积浊气排出体外的作用。

“素体虚寒、阳气不足者，尤其是一些体弱多病、精气亏损的中老年人，可适当进食羊肉、牛肉等温热补益的食物，以补充身体的元气，达到强身健体和温阳御寒的目的。”韩娟提示，冬季干燥，在处理此类偏于温热的食材时，应尽量避免爆炒或油炸等烹调方法，也不宜放入过多辛燥香料进行调味，否则容易导致“上火”，出现口舌生疮、咽喉疼痛、便秘出血等燥热伤阴的症状。同时，还需多饮水，适当摄入新鲜水果和蔬菜，忌黏腻生冷的食物。

韩娟指出，大雪时节，在我国南方部分地区有腌肉的习俗。但腌制食品含盐量高，还可能含有亚硝酸盐等物质，建议控制用量，每周食用1至2次即可，有高血压、血脂异常、肾病患者以及孕妇、儿童则应慎食腌制食品。

此外，大雪时节，万物潜藏，养生也要顺应自然规律，收敛神气，起居调养宜以“藏”为要。日常避免过度操劳，尽量静心少虑。总的来说，可通过调饮食、养精神等进行综合调养，从而达到强身健体的目的。