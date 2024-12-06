11月均温创新高 今年会是暖冬吗？

国家气候中心副主任贾小龙5日表示，刚刚过去的11月，全国平均气温创下1961年有完整气象观测记录以来历史同期新高。不少公众有疑问，这个冬天会是暖冬吗？

在中国气象局当天举行的新闻发布会上，贾小龙介绍，11月全国平均气温5.1℃，较常年同期偏高1.9℃。月内有3次冷空气过程影响我国，较常年同期偏少1.3次。

此前，多地气温较常年偏高，南方有些地方甚至多次“降温失败”，广州打破1961年以来“最长夏季”纪录。国家气候中心日前发布的数据显示，今年秋季（9月1日至11月30日）全国平均气温为1961年以来历史同期最高。

当前全国入冬情况如何？

“根据《气候季节划分》国家标准，我国长江以北地区均已入冬。”贾小龙说，9月至10月，东北、华北北部和西部、内蒙古、西北地区中部和西部、新疆北部、西藏南部及四川西部等地入冬；进入11月，华北中南部、华东北部、华中北部、西南地区东部等地相继入冬。与常年相比，今年我国北方大部地区入冬时间偏晚1至10天，华北南部、华东和华中北部入冬时间偏晚10至20天，部分地区偏晚20天以上。

均温创新高、入冬又偏晚，今年冬天会不会是暖冬？

根据国家气候中心发布的冬季全国气候趋势滚动预测，东北西北部、内蒙古东北部和西部局部、西北地区西北部、新疆北部、西南地区东南部、华南中西部气温较常年同期偏低，全国其余大部地区气温接近常年同期或偏高。

事实上，暖冬和冷冬并不是一个“预测概念”，而是一个事后“认定概念”。评估暖冬和冷冬需要根据冬季三个月（12月至次年2月）的平均气温来判定，也就是说只有等到冬季结束，才能知道答案。比如2023/2024年冬季冷暖冬的判定结果，就是在今年3月1日才公布的。

与此同时，二者的判定还需要遵循严格标准。例如在全国气象台站中，如果单站冬季平均气温偏高幅度超过本站暖冬阈值，即可定义为单站暖冬；若全国一半以上的台站出现暖冬，则定义为全国暖冬。

专家表示，即使某一年我国为暖冬，也会存在明显的地域差异，不排除某些地区气温明显偏低。同时，暖冬年份也可能有极端强寒潮导致阶段性强降温。

气象部门预计，12月冷空气活动频繁，我国大部地区冷暖起伏大。东北大部、内蒙古东部、新疆北部发生低温大风雪灾的风险较高，西南地区北部和东部、西北地区南部发生低温雨雪冰冻或霜冻的风险较高。建议相关部门提前做好应对措施，公众及时关注当地气象预报预警信息。（记者黄垚）