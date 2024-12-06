大雪时节，这样呵护健康

12月6日将迎来二十四节气中的大雪节气。大雪时节，天气寒冷而干燥，室内外温差大，易诱发感冒、支气管炎、哮喘等多种呼吸道疾病，公众该如何科学防治？怎样养生保健？基层医疗卫生机构如何发挥作用？5日，国家卫生健康委以“时令节气与健康”为主题召开新闻发布会，就热点关切进行解答。

“大雪时节，气温比以前明显下降，中医提倡日常生活中要注意防寒保暖，特别是做好头部、面部、腰部和腿部的保暖，适当增衣加被。冬季是‘收藏’的季节，收藏人体的阳气。此时运动不要大量出汗，大汗以后阳气外泄，寒邪入体易引发各种呼吸道疾病。”首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉在发布会上说。

在饮食上，专家建议，冬天不要吃太多辛辣刺激、燥热食物，防止耗伤人体津液，津液耗伤容易生燥。此外，冬季也是吃膏方进补的好时机，要在医生指导下，根据自己的体质判断是否可以服用膏方养护身体、提高免疫力。也可以根据冬季气候特点选用秋梨膏、固元膏等，缓解冬燥津伤。

在冬季，特别是大雪节气后，流感等呼吸道传染病高发。中国疾病预防控制中心研究员王丽萍在发布会上表示，疾控部门将密切关注流感等呼吸道传染病疫情动态，持续做好我国急性呼吸道传染病的哨点监测，及时开展形势研判和风险评估，指导托幼机构、学校、养老机构等重点机构加强聚集性疫情发现和规范处置。此外，针对疫苗可预防的呼吸道传染病，按照免疫程序及时有序推进接种疫苗，提升人群疫苗接种率。

基层医疗卫生机构在一些常见病、多发病以及季节性疾病的诊疗方面有自己的特色和优势。上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心主任医师朱兰在发布会上介绍，一般发热、咳嗽等症状，患者可先到“家门口”的社区医院或乡镇卫生院进行检查和治疗。如果病情较重，比如出现持续高热或呼吸困难，或者有比较明显的胸闷、胸痛、咯血等症状，社区卫生服务中心也会及时转诊。

慢性病管理和预防是基层医疗卫生机构的一项重要任务。朱兰介绍，社区卫生服务中心可加强对老年人血压、血糖、血脂“三高共管”，指导患者定期监测、按时复诊、规律用药，防范冬季寒冷天气给老年患者带来的风险。（记者李恒、董瑞丰）