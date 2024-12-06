规范电动自行车头盔佩戴 减少道路交通伤害

本报北京电（申奇）12月2日是我国第十三个全国道路交通安全日。近日，“助力出行安全，道路交通伤害预防、救治与依法治理建议”主题研讨会在北京大学社会化媒体研究中心举办。多位与会专家表示，减少道路交通伤害，离不开道路交通安全法律体系的完善，需要加强电动自行车头盔佩戴、儿童安全座椅等强制使用的立法工作，推进我国道路交通治理能力现代化。

“超速、酒精、忽视安全设备、分心驾驶等是造成交通伤害的主要原因。”北京积水潭医院急诊科主任田兆兴说，从道路事故造成的死亡情况来看，骑自行车、电动自行车以及行人作为弱势交通参与者，是道路安全事故中主要的受伤害者。

江苏警官学院交通管理工程实验室主任郁烨介绍，在涉及电动自行车的交通事故中，骑乘人员头部是最易受伤的部位之一，而造成骑乘人员死亡的事故中，颅脑损伤是最重要的死亡原因，因此，安全头盔是骑乘人员遇到危险后的最后一道防线。

“我们应加快道路交通安全法全面系统修订的步伐，及时填补道路交通安全治理制度在路、车、人方面的关键漏洞，提升道路交通事故矛盾纠纷化解能力，为新业态新技术发展做好配套立法，从而预防和减少道路交通事故，营造一个便捷、高效、安全的出行环境。”中国政法大学法学院副院长张力在会上表示。