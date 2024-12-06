“病人家属，请来一下。”

恐怕只有经历过的人才知道，听到医生说出这句话，自己当时究竟有多忐忑——医生要说什么？家人病情很严重吗？如果是癌症病人家属，心情可能更为惶恐。

众所周知，癌症被称为“众病之王”。癌症病程长，病死率高，治愈难度大，人们难免心生恐惧。国家癌症中心数据显示，中国每年新增400多万癌症病人，这意味着每年可能有400多万家庭要直面癌症带来的困扰。如果说抗癌是一场病人与癌细胞之间的赛跑，那病人家属就是陪跑的人，他们虽不用直接承受疾病的痛苦，但同样需要承担巨大的恐慌、压力和艰辛。当癌症降临时，鲜有人做好准备，慌乱、迷茫、崩溃、无助……这是患者和家属照护者最常见的心态，他们太需要有个专业的人告诉他们，接下来到底该怎么做？

王兴的这本《病人家属，请来一下》（上海译文出版社出版）给出了答案，这里的“病人”，特指癌症病人。王兴是北京大学肿瘤学博士，先后在北京和上海多家医院的胸外科工作。临床一线的工作经历让他深知癌症病人和家属的不易，于是他决定写一本书，用自己的专业知识和切身体会尽可能全面、精准地破解癌症病人家属的迷惘和困惑，让他们在疾病面前少一些恐慌和无助，就有了这本《病人家属，请来一下》。

不幸得癌的病人，往往会有一个疑问——“我做错什么了吗？为什么偏偏是我得癌？”

在王兴看来，癌症本身是一个“坏运气”所导致的问题。这个“坏运气”是怎么来的？主要有两个方面——遗传因素与环境因素。前者，正常细胞在无数次分裂之后，终究有一次可能出现偏差，这个偏差还刚好没有被人体所清除，保留下来之后变成一种可以无限分裂的细胞，就是癌。因此，理论上讲，人的寿命越长，患癌的概率就越大。后者，人们接触的不良因素越多，例如吸烟、饮酒等，细胞越容易分裂，越容易出现偏差。因此，养成健康的生活方式，可以降低患癌的风险。

有人纳闷，为什么自己不抽烟不喝酒，最后也得癌了？

王兴在书中解释，随着年龄增长，癌症的发生会成为一种大概率事件，但整体而言，年轻人患癌的概率低，老年人患癌的概率高，吸烟者患癌的概率还是要比不吸烟者患癌的概率高，这就是癌症的真相。正如苏珊·桑塔格在《疾病的隐喻》中写道：它（癌症）并不是上苍降下的一种惩罚，不是羞于启齿的东西。对于癌症病人而言，患癌并不是自己的错，不必为患有这种疾病而自责或感到内疚。如果我们的猫得了癌症，我们会说这是猫的错吗？

一旦家人确诊癌症，病人家属立刻就要面对一系列的问题：如何选择合适的医院和医生？要不要去大城市就医？如何跟医生有效沟通？如何决定合理的治疗方案，少走冤枉路、少花冤枉钱？要不要告诉病人实情？……在门诊时，医生或许来不及与病人家属详细谈论这些问题，但它们真实存在，有时甚至起着决定性作用。于是，作者根据病人家属遇到的常见困扰，将本书分为医疗信息、心态、经济、护理4个篇章，覆盖从认识癌症到确诊，再到治疗、护理的全部环节，其中既有医学常识的科普、就诊治疗的建议，也解答了癌症病人及家属广泛关注的问题，还有癌症预防方面的指导。它让我们看到，癌症虽然很难对付，但我们能做的还有很多。