大雪：雪兆丰年 温阳散寒

“六出飞花入户时，坐看青竹变琼枝。”当雪花迈着轻盈的脚步旋转跳跃，大雪节气带着它特有的浪漫气息，翩跹而至。

今年12月6日为大雪节气。此时节，北风卷地，木叶尽脱，水面凝冰，万物冬藏，天地间一片静谧悠然，仲冬时节就此拉开帷幕。

冰凝雪积，万物深眠

“小雪尽，大雪始”。大雪是二十四节气中的第二十一个节气，也是冬季的第三个节气。公历每年12月7日前后，当太阳到达黄经255度时，大雪如期而至。

《月令七十二候集解》记载：“大雪，十一月节，大者，盛也。至此而雪盛矣。”也就是说，到了这个时段，天气更冷，降雪的概率比小雪时更大了。小雪、大雪的大小，并非形容降雪的多寡，而是形容积雪的有无。由于地表温度逐渐降低，小雪时节，雪随下随融，而到了大雪，雪随下随积。有了积雪，才有银装素裹的景色，才有万山积玉的意境。当然，大雪节气期间未必一定有雪，也有可能出现大雪“贫雪”，甚至大雪无雪的现象。

大雪节气一到，最盼着降雪的，恐怕非农人莫属——雪自古以来是丰收的象征，俗话说“瑞雪兆丰年”，这是我国先民农业生产经验的总结，蕴含着深厚的科学依据。“冬天雪盖三层被，来年枕着馒头睡”，新降的雪疏松多孔，能够贮存大量空气，相当于为越冬作物盖了一层被子，保护作物安全过冬；“大雪半融加一冰，来年病虫发生轻”，积雪融化时会从土壤中吸收许多热量，可以把土壤表面与作物根茬里的害虫和虫卵冻死；根据测算，雪中含有丰富的氮化物和硫化物，尤其是氮的含量为同体积普通水含量的4至5倍，积雪融化后，不仅可以为土壤补充水分，还能对土壤起到很好的施肥作用。

“风后暖，雪后寒”，伴随大雪而来的是气温的持续下降。大雪时节，零度以下的气温成为北国的常态。此时，除华南和云南南部无冬区外，我国大部分地区都已进入寒冷的冬季。在我国西北、东北以及长江流域大部分地区，陆续有雾凇出现。雾气遇冷凝结在树枝上，形成轻盈洁白的雾凇，玉树琼枝，晶莹剔透，如童话般美好，似仙境般梦幻，令人惊艳沉醉。

大雪有三候：一候鹖鴠不鸣；二候虎始交；三候荔挺出。“鹖鴠”是一种夜鸣求旦之鸟，也叫寒号鸟，天寒地冻，寒号鸟感知到阴寒至极，便不再鸣叫；古人认为，大雪时节阴气盛极，所谓盛极而衰，阳气已有所萌动，老虎开始出现求偶行为；“荔挺”为兰草的一种，是一种可以做刷子的植物，此时万物冬藏，坚韧的荔挺却悄然生根抽芽，让人感佩生命的力量。

“大雪节气时，天地闭藏，水冰地坼，此时自然界阴气极盛，人体的阳气也随着自然界的阴气转盛而潜藏于内。”首都医科大学附属北京中医医院肿瘤科副主任医师程培育介绍，此时养生仍以“养藏”为主，以敛阴护阳为根本，同时注重温肾健脾，顺应自然界闭藏之规律。

冬令进补，温补助阳

大雪时节，天气越来越寒冷，但在喧闹的市井间，人间烟火味带来别样的温暖，那热气腾腾的饭菜，抚慰着味蕾，也熨帖着心房。

“小雪腌菜，大雪腌肉。”大雪节气到了，意味着年关近了。以前，许多人家会在此时开始腌制“咸货”，南方一些人家会把新做的咸肉、香肠等，高高悬起挂在门口屋檐下晾晒，年味儿便从这里氤氲开来。正所谓“未曾过年，先肥屋檐”，这道别样的风景线，是属于大雪节气的仪式感。程培育提醒，腌肉等食物虽然风味十足，但含盐量较高，还是尽量少吃。

大雪时北半球各地昼短夜长，农谚有“大雪小雪、煮饭不息”等说法，用以形容白昼短到几乎要连着做三顿饭的程度。鲁北民间有“碌碡顶了门，光喝红黏粥”的说法（碌碡是一种用石头做成的圆柱形农具，可以用来轧谷物、平场地），意思是天冷了，人们不再串门，在家喝暖乎乎的红薯粥御寒。红薯中含有大量的膳食纤维，在寒冷的冬天喝碗热乎乎的红薯粥，美味又健康。南京人在大雪时节爱吃大萝卜，用萝卜加工成的萝卜圆子，多年来一直风靡老城南一带。老城南人有下午吃点心的习惯，围坐在摊子前，摊主在煮沸的水中舀出几个圆子盛在碗中，撒些蒜花，有滋有味。

“俗话说‘冬天进补，开春打虎’，大雪是进补的好时节，宜温阳散寒、补肾壮骨、养阴益精。”程培育介绍，冬令进补能提高人体的免疫功能，促进新陈代谢，改善人体畏寒现象；还能调节体内的物质代谢，使营养物质转化的能量最大限度地贮存于体内，有助于体内阳气的升发。此时，可以适当多吃富含蛋白质、维生素和易消化的食物，例如羊肉、牛肉、红枣、枸杞、山楂、萝卜、莲藕等，还可以吃火锅等以荤素搭配，同时也注意搭配生姜、花椒等温脾散寒、行气理气的食物。天气寒冷，可常喝姜枣汤抗寒，忌吃黏、硬、生、冷食物；大雪节气前后，柑橘类水果大量上市，适当吃一些蜜橘、柚子、脐橙、雪橙等应季水果，防治鼻炎、消痰止咳。此外，还可以适当吃一些坚果，坚果性味偏温热，在其他季节吃容易上火，而此时天气较冷，吃坚果不仅不易上火，还能起到御寒的作用。

天冷风寒，脚暖身安

“小雪封地，大雪封河。”大雪时节，北方许多地方降雪、封河，凛冽的寒风将湖水铸成如镜的冰面，天地茫茫，纯然一色，人们在冰河上尽情地嬉闹着，拥抱大自然的博大与壮美。

春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪，历来是古人四时赏心乐事所在。历代文人墨客以诗言志，借雪抒怀，为我们留下无数脍炙人口的诗词。其中，既有“独钓寒江雪”的孤高清绝，也有“大雪满弓刀”的雄壮豪迈，既有“燕山雪花大如席，片片垂落轩辕台”的洒脱豪放，也有“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”的奔放热情……晶莹的雪花因为有了诗人的精神意趣而变得浪漫多姿。

“雪景很美，但雪后路面湿滑，出行需注意安全，尤其老年人要注意预防跌倒。”程培育提醒，老年人出行时要注意避开光滑结冰的路面，同时选择防滑性能较好的运动鞋出门。

大雪节气后，气温进一步降低，一些老年人选择“猫冬”，也就是长时间待在密闭的暖气房里。“这样容易出现口鼻干燥、胸闷头痛、情绪烦躁等上火表现。”程培育表示，此时应适当提高室内空气湿度，可以在地上洒些水或者使用加湿器，平时也要注意吃一些瓜果蔬菜来补充体内水分；同时勤开窗通风，保持室内空气清新，最好选择中午或者晴好的天气开窗，避免直接吹风，以防寒邪侵袭。

“大雪时节，风雪凛冽，中医认为，此时阴气充斥天地，闭塞阳气，应祛寒邪、温经脉、暖身体、防疾病。”程培育介绍，俗话说“寒从脚下起”，脚部离心脏较远，血运较差，脚部的皮下脂肪也不丰富，平时体质虚弱、气虚不足的朋友此时容易出现双脚冰凉现象。脚凉其实就是体内阳气不足，不能温煦四肢所致，要注意脚部保暖，保持脚部清洁干燥，每天用温热水泡脚，注意水温不宜太高，保持在40摄氏度左右即可。

“冬天日照较少，容易使人身心处于低落状态，改变情绪低落的最佳方法就是活动，活动量以微微出汗为宜，避免大量出汗。”程培育介绍，慢跑、跳舞、太极拳、八段锦等都是消除冬季烦闷、保养精神的良药；不建议体质较弱的中老年人参加冬泳等健身活动，中医认为此时阳气潜藏，严寒会耗散人体阳气，加重寒湿对人体的危害。此外，由于大雪时节冻雨较多，运动也要注意选择天气，预防呼吸系统疾病。

“雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫……”每当大雪纷飞，覆盖万物，天地间就会生出一种莫名盛大的感觉，人的心情也变得格外开阔明朗。在这个浪漫诗意、雪落白头的时节，不妨围炉而坐，或品茶读书，或闲聊家常，用心体会生命中那些细小而真切的美好。