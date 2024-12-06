探寻临床诊断“金标准”

“我在美国求学时，华人医生相对较少，但我想既然欧美人能在美国做医生，华人自然也能做到。”美国加州大学圣地亚哥分校医疗中心病理学教授、血液病与淋巴癌亚专业主任王焕友说。

成为病理医生并非易事。1992年，王焕友从北京大学基础医学院赴美，前往加州大学圣地亚哥分校做访问学者，并攻读分子病理学博士学位。工作时间，王焕友开展病理实验并进行基础研究。休息时间，他认真准备美国医生执照考试。为节约实验成本，他养了100多只小鼠，无论是否放假，他每天最少要到动物房看两次小鼠。“我爱人甚至‘抱怨’说，这些小鼠比她都受我的重视。”

若想成为独立病理医生，毕业后还需经过多年的培训。观摩学习外，培训期间的新人要对病理切片进行分析研究，并在住院医师的帮助下得出诊断。

2005年，王焕友完成5年的培训，成为血液病和淋巴瘤病理医生。他说，病理医生虽身居幕后，不直接与患者打交道，却是治疗决策支持、研究与新疗法开发及预后评估等环节不可或缺的部分，被称为“医生中的医生”。病理学则被称为临床诊断的“金标准”。

王焕友的主要工作是血液病与淋巴癌的诊断。参加工作19年间，王焕友看了逾4万张病理切片，为上千名患者提供了病理诊断。

“病理检测中，微小的病变可能严重影响患者的预后生存率、复发及并发症风险。越早发现病变，就能为患者争取越多的治疗时间。”王焕友约有75%的工作时间都在进行血液病与淋巴瘤的病理诊断。这两种疾病死亡率比较高，他希望通过发现生物标记及时准确地做出诊断，通过基因和分子探索其发病机理。

由于病理医生培养周期长、资源分布不均，中国面临病理医生缺口大、供需不匹配等问题。在美华人病理医生努力为两国开展病理诊断沟通搭建起桥梁。

2019年至2020年，王焕友担任全美华人病理学会主席。在这期间，他负责组织学术会议、筹备赞助经费，并开展住院医师培训。王焕友介绍，全美华人病理学会每年举行两次大型学术会议，并和中国医院与高校的病理医生不定期举行会议，共同探讨病理学的发展与诊断。这直接推动了两国病理学的多方位交流。

医学无国界，医者共仁心。2024年9月，王焕友获第七届“世界杰出华人医师霍英东奖”。“我会把自己的本职工作做好，与国内外同行开展更多交流，为健康事业继续贡献力量。”他说。

（据中新社电）