直播预告：专家解析儿童血友病的个体化预防治疗

血友病是一组由于血液中特定凝血因子缺乏而导致的伴性遗传性出血性疾病，患者典型症状为严重的凝血障碍。儿童时期是治疗血友病的关键时期，如果在儿童期积极治疗、有效控制出血，血友病的孩子们可以像其他孩子一样健康成长。血友病是如何发生发展的？针对血友病的“个体化”治疗，临床中是否涌现了新的方式？

12月6日16:00至17:00，国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院血液病科科室主任吴润晖将做客“人民好医生”客户端直播间，为大家详细讲解儿童血友病防治相关科普知识。

专家简介：

吴润晖，现任国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院血液病科主任，主任医师、教授、博士生导师。任国家卫生健康委儿童其他血液病专业委员会主任委员；国家卫生健康委血液病/恶性肿瘤专家委员会副主任委员；中国罕见病联盟血友病学组副主任委员；中华血液学会止血血栓组中国血友病治疗协作组儿科组负责人等。

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