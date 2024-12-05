大雪进补选“五宝” 益气健脾身体好

大雪节气的到来，意味着仲冬来临，真正的严寒开始了。“小雪封山，大雪封河。”自此，零度以下的气温成为北国的常态，即便是温暖如春的岭南，此时也会有倏然而至的北风阴雨。大雪时节应注意“养藏”，原则以固护阴精为要。此时，不宜进行剧烈运动，宜动静结合，通过养精神、调饮食、练形体、适寒温等进行综合调养。饮食方面可根据个人体质进行食补，以下这“五宝”是不错的选择。

红枣

俗话说“一日三颗枣，百岁不显老”，红枣有益气健脾、养血安神等作用，俗称“女性之宝”。因其含丰富的维生素、必需氨基酸、铁元素等，可以促进血红蛋白生成，增加细胞携氧量，可润泽肌肤。

红薯

红薯是冬天应季上市的一种根茎类食材，能当主食、可零食、能做菜、可做甜品等，耐储存，营养价值高，富含多种维生素、矿物质、碳水化合物等营养物质，常食可健脾胃、益气力、补虚乏。

白菜

白菜是名副其实的“百菜之王”，含有丰富的蛋白质、多种维生素、粗纤维、胡萝卜素、钙、铁等微量元素，做法也有很多，凉拌、炖炒、腌酸菜、做馅料等等，有利水利尿、促进肠胃蠕动的功效。

羊肉

羊肉在《本草纲目》中被称为助元阳益血气的温热补品，冬季食用可以补气滋阴、暖中补虚、开胃健力，羊肉温补效果尤佳，是冬令进补佳品。

怀姜

怀姜也叫做“清化姜”、“博爱姜”，是同类生姜中的佼佼者，在民间也有“朝含三片姜，不用开药方”的说法。寒冷的冬天，可以经常喝一些红糖姜茶，驱寒补暖，手脚不冰凉。不过生姜不宜晚上吃，会刺激肠胃，加快血液循环，导致失眠。

另外，冬季进食水果有利于身体健康，但应注意，老年人及体质虚寒的人，不宜多食生冷水果，可适度加热一下。冬季中老年人的脾胃功能会有所下降，所以不必大量进食同种水果，而是多选择几种，既补充了多种营养，又不会影响脾胃的消化吸收。大雪节气昼夜温差比较大，人们会因寒冷而感到不适，早晚喝一碗热粥，更有助于养护阳气。

大雪节气，养生的侧重点和原则是什么？

哪些人不适宜大雪“进补”？

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大雪节气注意防寒保暖，具体应怎么做？

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