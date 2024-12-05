直播预告：眼睛又大又突 警惕甲状腺眼病

随着生活水平的提高及甲状腺体检的普及，很多人被查出患有甲状腺功能异常，部分患者进而出现视物模糊、复视、眼胀眼疼、迎风流泪、畏光等表现，即甲状腺相关眼病。该病是长期以来困扰内分泌医师的常见病症之一。它不仅影响患者容貌，还可能因暴露性角膜炎、复视、视神经压迫、视力损害等并发症严重影响患者的生存质量。

12月9日10:00至11:00，北京同仁医院内分泌科副主任、主任医师周建博做客“人民好医生”客户端直播间，就甲状腺眼病诊疗等相关问题与网友们进行讲解交流。欢迎届时收看。

嘉宾简介：

周建博，北京同仁医院内分泌科副主任、主任医师、副教授、硕士研究生导师。担任北京医学会糖尿病分会委员、中华预防医学会糖尿病预防与控制专业委员会委员、中国研究型医院糖尿病学分会青年副主任委员、中国医师协会代谢病分会青年委员。

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