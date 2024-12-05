别被这些羽绒服传言误导

自“以丝代绒”劣质羽绒服事件被曝光，羽绒服相关话题最近频上热搜。11月28日，国家市场监管总局发出通知书，对三地查处整治制售假冒伪劣羽绒制品问题实行挂牌督办。

羽绒服是冬天常见的御寒“神器”，但公众对它的了解似乎并不充分。“白羽绒比灰羽绒更保暖”“羽绒服越厚重越保暖”“羽绒服最适合干洗”等不实言论在网上热传，误导消费者。

今天，科技日报记者就逐一盘点与羽绒服相关的传言，帮您拨开迷雾、寻找真相。

含绒量就是绒子含量？

真相：此“绒”非彼“绒”

如今，为买到性价比高的羽绒服，很多消费者都会仔细阅读产品说明，尤其会注意看含绒量或绒子含量。有人认为，含绒量就是绒子含量。真是这样吗？

“含绒量不等于绒子含量。含绒量是指羽绒中‘绒’的比例，即绒子、绒丝在羽绒中的占比。”中国纺织工程学会标准化工作委员会委员、苏州大学纺织与服装工程学院教授卢业虎在接受科技日报记者采访时说，绒子是指长在禽类动物体表皮层上、被毛片覆盖的绒毛，一般呈朵状，是禽类动物抗寒保暖的“利器”，也是羽绒服质量主要鉴定指标。绒丝通常指从绒子或毛片上掉下来的单丝。

当前羽绒服装适用的国家标准是《羽绒服装》（GB/T 14272-2021），自2022年4月1日实施。该标准第3条第1款规定，羽绒服装是指以羽绒为填充物，绒子含量明示值不低于50%的服装。与2022年之前的旧标准相比，新标准将羽绒服装定义中的“含绒量”改为“绒子含量”。

中国羽绒工业协会标委会秘书长许杰指出，绒丝有气味、易钻绒，保暖性相对差一些。基于以上3个问题，新标准在羽绒服装的定义中剔除了绒丝，进行了上述修改。

“新标准的指向性更明确，进一步规范了羽绒服装的生产和销售。”卢业虎说。

白羽绒比灰羽绒更保暖？

真相：颜色与保暖性无关

羽绒主要分为鸭绒和鹅绒。记者查询中国羽绒信息网发现，白鸭绒、白鹅绒的成本价通常比同类灰鸭绒、灰鹅绒略高一些。本着“一分价钱一分货”的想法，不少人认为价高的白羽绒比灰羽绒更保暖。事实果真如此吗？

“其实不然。不同颜色的羽绒只是来自不同品种的禽类动物罢了，不能因此判定其保暖性。”卢业虎介绍，白羽绒及其制品（羽绒服、羽绒被等）之所以价格高于同类灰羽绒及其制品，并不是因为其保暖性更好，而是因为白羽绒颜色浅可以作为高档浅色面料的填充物，而灰羽绒颜色较深，应用价值相对较低。

羽绒服越厚重越保暖？

真相：填充过量起反作用

不少消费者认为羽绒服越厚重越保暖。这种观点科学吗？

“羽绒的品质和绒子蓬松度是衡量羽绒服保暖性的两大指标。”卢业虎解释，羽绒的品质与绒子含量和种类等因素相关。例如，同为鸭绒，绒子含量为90%的保暖性要高于绒子含量为80%的；绒子含量同为90%，鸭绒保暖性一般低于鹅绒。

卢业虎介绍，通常情况下，绒子蓬松度越高，羽绒服保温性越好。羽绒服中的绒子蓬松度会受到服装款式与填充结构影响。里料和面料之间的空间越大，存储的静止空气越多，羽绒服保暖性越好。但若羽绒服绒子填充过多，就会降低绒子蓬松度，减少静止空气存储量，影响保暖性。

2007年，杭州萧山国家羽绒制品质量监督检验中心研究人员发表了一篇名为《羽绒制品保暖性与羽绒品质间的关系》的论文。文章指出，当羽绒制品每平方米充绒量达到200克时，80%绒与90%绒保温率趋于一致；当每平方米充绒量超过200克时，80%绒与90%绒保温率都呈下降趋势。

卢业虎团队也曾做过相关研究，研究成果发表在国际期刊上，证实了以上结论。“如果填充空间有限，那么当填充量超过某一临界值时，单颗绒子的蓬松度就会下降，导致羽绒服越厚重越不保暖。”他说。

羽绒服最适合干洗？

真相：干洗剂会损伤羽绒

羽绒服价格普遍较高，一些人怕洗衣机把羽绒服洗坏，认为最好送去干洗。这一做法对吗？

中国羽绒工业协会信息部工作人员曲艺在接受媒体采访时指出，不建议干洗羽绒服，因为干洗剂会损伤羽绒，影响羽绒服的保暖性。

通常衣服内侧的标签都会附上明确的洗涤说明。记者看到，很多品牌的羽绒服都标明“不建议干洗”，甚至是“不可干洗”。

目前，常用干洗剂的主要成分四氯乙烯会损坏羽绒的蛋白质成分，造成羽绒毡并、板结、发硬，失去蓬松性，进而降低其保暖性。

“很多人不敢水洗羽绒服，主要是怕羽绒粘连、结块。但事实上，水洗并不会破坏羽绒，只要在晾晒过程中多拍打，让羽绒充分‘蓬’起来，羽绒服的保暖性就不会大打折扣。”卢业虎说。

曲艺提醒，水洗羽绒服时，最好使用中性洗涤剂或专业清洗剂，同时洗涤不宜过于频繁。切记不要用真空压缩袋收纳羽绒服，这种收纳方式会影响羽绒质量。（实习记者 于紫月）