模拟胎儿胰腺发育的类器官创建

科技日报北京12月4日电 （记者张梦然）荷兰胡布雷希特研究所团队开发出一种新型类器官。这种类器官能够模拟人类胎儿胰腺的早期发育过程。这项技术的重大突破是重建了胰腺完整结构，包含三种关键细胞类型——腺泡细胞、导管细胞和内分泌细胞，这是以往的类器官研究未曾实现的。该成果发表在新一期《细胞》杂志上。

此次研究揭示了一种新的干细胞，其可以发展成上述三种细胞类型。这一发现为人们提供了深入理解胰腺运作机制的机会，并可能推动未来胰腺疾病治疗方法的进展。

胰腺是人体中负责帮助消化和调节血糖水平的重要器官。为了完成任务，胰腺依赖于不同类型细胞各自发挥作用。腺泡细胞分泌分解食物所需的酶；导管细胞构建通道，确保酶能顺利进入肠道；而内分泌细胞则产生如胰岛素这样的激素来调节血糖浓度。

通过观察新创造的三维类器官，团队获得了关于胰腺发育过程的新见解。他们注意到，在人类胎儿胰腺中，特定的干细胞存活时间比之前小鼠模型研究显示的要长得多。此外，由这些干细胞衍生的类器官能够在多年内快速成长，同时保持生成三种主要胰腺细胞的能力。

另一个重要发现是，LGR5蛋白作为多种组织中干细胞的标志物，在人类胰腺干细胞中存在，而在小鼠中却不存在。这表明小鼠和人类胰腺发育之间存在着显著差异。

这项研究将有助于科学家探索基因和环境因素对胰腺发育及健康的影响，最终可能会促进再生医学疗法以及针对胰腺疾病的创新药物的研发。新型类器官模型提供了一个强大的工具，让科学家可以更准确地模拟人类胰腺的早期发育，从而增进对这一复杂器官的理解。

通过这种新型类器官，我们不仅能够更细致地观察胰腺的形成和发育，还能发现一些与小鼠模型不同的特性。这意味着我们的一些医学理解，将不再局限于动物实验结果，而是可以直接从人类组织中获取信息。该技术的应用前景令人兴奋，其不但能带来再生疗法和新药开发的重大进步，未来，微型实验室“器官”还能成为个性化医疗的一部分，为患者量身定制治疗方案，让攻克曾经难以治愈的疾病不再是梦想。