骨骼肌损失会增加患痴呆症风险

科技日报北京12月4日电 （记者刘霞）据物理学家组织网3日报道，在北美放射学会年会上公布的一项最新研究显示，骨骼肌损失是患痴呆症的一个风险因素。

骨骼肌约占人体总重量的三分之一。它们与骨骼相连，帮助人们完成各种动作。然而，随着人们年龄的增长，骨骼肌也开始慢慢丧失。由于患痴呆症的老年人经常出现与年龄相关的骨骼肌损失，来自美国约翰斯·霍普金斯大学等机构的研究团队开始探究：骨骼肌损失是否与痴呆症风险增加相关。

在最新研究中，他们使用阿尔茨海默病神经成像倡议队列的大脑核磁共振成像（MRI）检查结果，量化了621名无痴呆症参与者（平均年龄77岁）的颞肌变化情况。颞肌位于头部，负责移动下颌。研究表明，颞肌的厚度和面积可以作为全身肌肉损失情况的指标。

研究团队借助MRI图像，计算出了每位参与者颞肌的总横截面积（CSA），并将参与者分为大CSA组和小CSA组。随后，他们记录了这些参与者痴呆发病率、认知能力变化，以及脑容量变化。

结果显示，较小的颞肌CSA与痴呆症发病风险较高相关。在调整了其他已知的风险因素后，骨骼肌较小的老年人患痴呆症的可能性要高出约60%。

研究团队认为，借助大脑MRI开展早期检测，可以及时发现肌肉损失迹象，并采取相应的干预措施来预防或减缓肌肉损失，从而降低认知能力下降和痴呆症的风险。这些措施包括加强体育锻炼、进行阻力训练，以及提供营养支持等。