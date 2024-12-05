12月3日至4日，2024世界传统医药大会在北京国家会议中心举行。国家中医药管理局局长余艳红在大会开幕式上表示，2024世界传统医药大会是传统医药领域的学术盛会，必将对促进传统医药高质量发展及构建人类卫生健康共同体产生积极而深远的影响。

“人人享有健康”是全人类的共同愿景，也是构建人类命运共同体的重要组成部分。本次大会以“多元·传承·创新：让传统医药造福世界”为主题，由我国与世界卫生组织联合举办，旨在搭建世界传统医药交流的合作平台，促进各国传统医药均衡发展，更好实现联合国2030可持续发展目标，助力构建人类卫生健康共同体。

世界卫生组织总干事谭德塞在视频致辞中谈及屠呦呦分离出青蒿素对世界疟疾治疗作出的贡献时表示，中国在传统医学与现代医学结合方面一直处在领先地位。去年的联合国大会，世界卫生组织传统医学战略重申了加强安全有效传统药物的证据基础，并支持将其纳入国家卫生系统。这表明传统医药正进一步强调循证医学理念。

针对加强传统医药进一步整合的问题，世界卫生组织西太区主任萨亚·皮乌卡拉强调，在传统医药发展中，各国都有必要加强循证医疗的路径，把传统医药进一步整合到基础治疗体系当中，还要进一步加强能力建设、科研建设，以及知识共享，帮助传统医药进行创新和科研。这样才能促进传统医药实现对基础医疗保健的全覆盖目标。

国家卫生健康委员会主任雷海潮表示，我们已陆续推出一批中西医结合诊疗方案和中医适宜技术等，正在实施“西学中”人才队伍建设，培养两种医学融会贯通人才；正在推动建立多学科、跨部门参与的中医药协同创新体制机制和工作平台；正在积极谋划“新时代神农尝百草行动”，希望与世界各国共同发掘具有药用价值的植物资源，丰富传统医药治疗的手段。

据了解，中医药在国际上的影响力不断提升，已成为各国合作的新领域。目前，我国与40多个国家、地区和国际组织签订了传统医药合作文件，在共建“一带一路”国家高质量建设30个中医药海外中心，113个世界卫生组织成员国认可使用针灸。我国还建设了31个中医药服务出口基地，不断推动中医药服务贸易快速发展。

余艳红表示，我国将继续深化高水平中西医协作攻关，强化服务能力，加快推进优质中医医疗资源扩容和区域均衡布局，充分发挥中医药在疾病治疗和康复中的重要作用，为人民提供覆盖疾病全过程、生命全周期的中医药服务。（记者 华 凌）