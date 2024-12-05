“公立医院挂号费统一不收了，关爱老年人的惠民政策落地了。这下子，我们老年人看病又少了一笔开销。”前不久，在辖区某公立医院，重庆市綦江区检察院公益诉讼检察部检察官饶光兰进行案件回访时，遇到了前来就诊的周光明老人。言语之间，周光明道出了感受到的惠民政策温度。

这背后，有一个“这5毛钱不能多收”的故事。

早在2018年3月，《重庆市老年人权益保障条例》（以下简称《条例》）施行。《条例》明确老年人到公立医疗机构就医，免交普通诊察费。普通诊察费，也就是常说的“挂号费”。

饶光兰在走访中了解到，《条例》施行以来，当地不少公立医院存在着未严格落实《条例》规定的情况。

此前，辖区公立医院的普通诊察费是9元，对于60周岁以上老年人，除掉其中统筹支付的7元，余下的2元，有些公立医院全额免收；也有一些医院是减收1.5元，个人仍需要自费支付0.5元。

“全区目前有两家三级公立医院，年均问诊60周岁以上老年人达10万人次。这5毛钱，对个人来说并不多，但对老年人群体而言，却是不小的数目，而且这不是单纯的数字问题，还关系着惠民政策的落实。”饶光兰说。

饶光兰走访调查后发现，医院不少工作人员对《条例》内容并不了解，一些医院的信息系统升级成本高、技术难度大，也未能及时对诊察费收费流程进行调整、优化。《条例》出台后，作为医疗卫生机构的主管部门，綦江区卫生健康委并未引起重视，也未出台具体措施对规定进行落实落地，导致医院没有按照新的规定免收普通诊察费。对于上述问题，綦江区卫生健康委存在着履行监管职责不到位的情况，免收诊察费的福利悬在了纸面上。

2023年5月，綦江区检察院向区卫生健康委发出检察建议，建议区卫生健康委履行老年人权益保障职责，指导辖区公立医疗机构落实诊察费减免规定，对就诊的60周岁以上老年人免收普通诊察费。

收到綦江区检察院制发的检察建议后，綦江区卫生健康委立即召集辖区医疗机构负责人召开工作调度会，制定专项整改方案。调度会后不久，各医疗机构陆续对门诊收费系统进行升级改造。

“我们还指导监督各医疗机构设置老年人就医绿色通道，明确免交普通诊察费的环节，减少老年人排队等待时间。”綦江区卫生健康委有关工作人员说，为推动惠民政策落地，区卫生健康委积极协调专项资金，指导公立医院对自助挂号机收费系统进行升级改造，升级后的系统增加了自主识别60周岁以上老年人、自动免除普通诊察费的功能。

同时，綦江区卫生健康委还设立督查专班，采用定期检查与随机抽查相结合的方式，对全区医疗机构减免政策执行情况进行全面督查。“我们进行整改效果评估时发现，一些医院网络预约挂号小程序仍在收取老年人普通诊察费。”饶光兰说。

为此，綦江区检察院又会同区卫生健康委、两家大型公立医院召开整改工作推进会，为实现“线上+线下”整改全覆盖按下“加速键”。

注意到上述问题的普遍性，重庆市检察院还在全市范围内部署老年人权益保障领域公益诉讼专项巡查行动。截至今年4月，重庆市38个区县二级以上公立医疗机构均已完成全面整改，这标志着惠民政策在全市公立医疗机构范围内的全面落地，经估算，每年可为老年人群体节省医疗费用3000余万元。

“我们将继续加大对老年人权益保障的监督力度，确保各项惠民政策能够真正落到实处，为老年人提供更加便捷、高效、优质的医疗服务，让每一位老年人都能够享受到社会发展的成果和温暖。”重庆市检察院相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2024年12月05日 19 版）