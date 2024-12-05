勿以“仅退款”机制“薅羊毛”

【案情】杨某在贾某经营的网店下单某商品，签收后对商品不满意，在未与贾某协商一致的情况下，直接申请了“仅退款”并退款成功，但未退回商品。贾某认为双方应当先确定货物是否存在质量问题，杨某“仅退款”不退货，让自己遭受了商品损失和邮费损失。杨某则认为商品质量不合格，达不到预期效果，自己才选择“仅退款”，且贾某未及时回复，所以才将商品扔掉。

法院经审理认为，消费者无论是以商品不符合质量要求为由主张解除合同，还是行使七天无理由退货权利，均应当遵循诚实信用原则。杨某主张贾某出售的商品质量不合格，达不到预期效果，但自认其已将商品扔掉，不能提供证据证明该主张，故杨某应当承担举证不能的不利后果。在已无法将商品退回的情况下，杨某应当向商家支付商品价款。经过法院调解，杨某表示愿意承担贾某的货款、诉讼费等，并在庭后立即转账给贾某。

【说法】民法典第五百六十六条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。网购中，买卖双方应当进行有效沟通，这属于在合同履行中的附随义务。杨某在收到商品后，以存在质量问题为由申请退款，且收到了退回的货款，双方之间买卖合同已经解除。杨某简单将商品丢弃，导致无法提供证据证明其主张的产品质量不合格，违背诚实信用原则。

法官提醒，消费者如果不满意网购货物，应及时与商家进行沟通，确认申请退款后是否应当将商品寄还商家，切勿通过“仅退款”机制来“薅羊毛”。消费者如果滥用权利，恶意“仅退款”，在无合理理由或虚构理由的情况下，试图以不正当手段获取商品或退款，不仅可能需要赔偿商家因此遭受的损失以及承担相应的违约责任，还有可能触犯刑法中关于诈骗的条款。电商平台为消费者建立了“仅退款”售后服务的同时，也需要保护商家的合法权益，为商家提供相应的维权渠道。只有商家、消费者共同遵守诚信交易的原则，才能营造公平竞争的网络市场秩序。

（案例来源：最高人民法院，本报记者亓玉昆整理）

《 人民日报 》（ 2024年12月05日 19 版）