2024世界传统医药大会在北京召开

12月3日至4日，2024世界传统医药大会在北京国家会议中心举行。本次大会主题为“多元 传承 创新：让传统医药造福世界”。大会由北京市人民政府、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局共同主办，世界卫生组织联合举办。

作为人类文明创造的成果，传统医药为人类繁衍生息、世界文明进步作出了重大贡献，已经成为世界医学体系的重要组成部分，在疾病治疗、健康促进、传承创新等方面具有独特作用和巨大潜力。举办此次大会，是顺应人类健康发展的需要，是构建人类卫生健康共同体的重大举措，也是我国推动世界传统医药发展的具体行动。

大会内容丰富，形式多样，包括开幕式、全体大会、政府论坛、平行论坛以及闭幕式等多个环节。12月3日上午，国家卫生健康委党组成员、国家中医药管理局党组书记、局长余艳红在会上作主旨报告，以“传承精华、守正创新，让中医药更好造福人类健康”为题，向国内外与会代表介绍分享了我国促进中医药传承创新发展的做法、成效和启示。随后，政府论坛邀请参会的中外卫生和传统医药行政管理部门的政府官员、国际组织代表以及专家学者等，聚焦世界卫生组织《全球传统医学战略》所关注的重点、热点问题进行研讨。平行论坛则围绕不同议题，邀请了中外传统医药领域的知名专家、学者进行深入交流与讨论。

与会嘉宾纷纷表示，要以此次大会为契机，加强互学互鉴，凝聚各方共识，进一步深化传统医药研究和国际交流合作，为维护人民健康福祉贡献更多智慧和力量。

中医药作为传统医药的杰出代表，在疾病预防、治疗、康复等方面具有独特优势，得到了国际社会的认同。世界卫生组织驻华代表马丁·泰勒指出，中国有着许多发展传统医药的好经验可以分享给世界。例如，中国有着完善良好的监管体系，用以监管药品和产品的安全性和质量；有着非常多将传统医药和现代医药结合的经验，患者和医生在治疗方面都有更多选择。

世界卫生组织助理总干事布鲁斯·艾尔沃德认为，中国作为世界传统医药大国，一直处于传统医学领域的最前沿，在传统医学的传承创新方面取得了有效成果，中国传统医药的发展经验值得推广。他透露，世卫组织正在制定新的全球传统医药发展战略，旨在确立传统医药的循证医学理念，支持将传统医药进一步整合到当前的卫生健康体系中。

截至目前，中医药已经传播到世界196个国家和地区，全球治疗人数已达世界总人口的三分之一以上。我国与40余个外国政府、地区主管机构和国际组织签订了专门的中医药合作协议，打造了一批高质量中医药海外中心和国际合作基地，已有30余家机构入选国家中医药服务出口基地。中医药已经成为我国与东盟、欧盟、非盟、拉共体以及上海合作组织、金砖国家等地区和机制合作的重要领域。“”""