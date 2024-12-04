“AI医院”来了吗？医疗创新“快”中要有“稳”

到医院看病，迎面而来的可能是智能机器人；检查结果出来，人工智能迅速给出诊断意见……随着AI技术飞速提升，诊疗应用越来越广。

人工智能当家的“AI医院”是不是真的来了？记者采访了解到，目前在一些新闻中亮相的“AI医院”，实际是AI辅助诊疗技术的应用。医疗创新在提速，但安全监管的“闸门”仍在人类医生手上。

看病更便捷？“医疗+AI”是趋势

近日，一家研发机构称，即将上线一款“AI医院”人工智能大模型：AI医生通过“阅读”医学文献、“诊疗”虚拟病人，不断自我进化，未来有望介入真实的医疗应用场景，辅助人类医生完成工作。

公开资料显示，这一大模型目前并未投入医院实际应用。不过，AI技术在一些医疗机构已经得到广泛应用。

在浙江，乌镇智能医院自去年开放以来，不到10名医生与一批智能导诊机器人，已经接待了数千名患者。通过AI技术，这家医院还可以快速分析人体健康大数据，形成个性化的智能健康评估结果。

在上海，一支医生团队发起、参与研发的人工智能医学大模型，能顺利“通过”国家执业医师资格考试。输入患者的主诉、现病史、体格检查等，AI就可给出诊断和下一步处理的辅助建议。

大模型可以“吃进”数千本医学教材，AI可以更精准地比对CT影像，集成视觉、触觉等传感器的智能监测床可以及时发出预警，快捷的病例搜索功能可以有效辅助医生作出判断……越来越多医院引入人工智能技术，“医疗+AI”成为趋势。

专家表示，“医疗+AI”前景广阔，无论患者还是医生，都将在这场科技革命中受益。

AI直接看病？还得医生“拍板”

一位医生向记者讲述了一个真实案例——患儿两次住院，前后历时近一年，专家确诊其患有十分罕见的一种自身免疫性疾病。而人工智能几分钟就给出了同样的诊断。

不过，即便AI能大大提升看片、审方、诊断等医疗工作的效率，最后“拍板”的仍是身穿白大褂的医生。

今年11月，国家卫生健康委等部门联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，涵盖了医疗服务管理、基层公卫服务、健康产业发展和医学教学科研4大类84种具体场景，力求全方位发挥AI的优势。

其中，从辅助诊断、辅助决策，到辅助治疗、辅助规划手术，“辅助”是AI医疗的一个关键词。

上述由医生团队发起、参与研发的人工智能医学大模型，在上海一家医院已经投入应用，给医生提供辅助。医院负责人介绍，这个大模型的特色是来源于医生、服务医生，将成为与医生共同在医学领域深度探索的有力工具。

“AI医院”会来吗？监管将更完善

尽管人工智能看病水平越来越高，但AI医疗还面临不少挑战，真正意义的“AI医院”更需迈过多重门槛。医疗安全风险如何防范？医疗数据如何确保安全？需要制定一系列监管标准以避免技术滥用。

此前，国家药监局发布了《人工智能医用软件产品分类界定指导原则》，明确提出人工智能医用软件产品管理属性和管理类别的判定依据。专家表示，这有助于保障AI医疗产品的安全性和有效性。

国家卫生健康委卫生发展研究中心副主任游茂表示，目前我国AI医疗器械的大多数研究产出都集中在医学影像类，技术发展有同质化倾向，“决策规则”领域研究几乎空白。此外，高质量数据仍然较为缺乏，真实世界数据应用实现机制还需进一步建立。

游茂认为，医学AI需要构建一个全生命周期动态评估体系，覆盖质控等标准体系、临床准入体系、临床应用评估体系和真实世界数据。这些将为AI医疗器械的科学监管提供框架和决策依据。

中国医学科学院医学信息研究所所长刘辉表示，在推动技术创新与升级的过程中，需构建和完善科学合理的法规政策与技术体系，加强对算法准确性、公平性、透明度、可解释性、隐私保护等关键维度的评估与监管力度，确保AI技术的安全性和有效性，为医患双方提供更优质的应用体验和医疗服务。（记者董瑞丰、李恒、袁全）