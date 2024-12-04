专家呼吁关注儿童身高管理

数据显示，超80%的受访家长希望女孩身高达到160.0厘米至169.9厘米，男孩身高达到175.0厘米至184.9厘米。但其中只有60%的女孩和30%的男孩能达到家长期望身高。

“很多家长对孩子的身高期望较高，却因为认知不足、缺乏行动，使得孩子没有发挥出最佳生长潜力，甚至错过了最佳干预时机。”近日，儿童身高管理规范化研讨班暨北京市朝阳区预防医学会儿童身高体重管理专业委员会年会在京召开。航空总医院主任医师原春青在会上呼吁，广大家长要加强对儿童身高体重管理的重视。

“多吃增重才能长高”是误区

原春青告诉科技日报记者，近年来，家长对孩子身高的关注度明显提升，但“多吃增重才能长高”这一不科学的观念误导了许多人。肥胖会显著增加性早熟的风险，而性早熟将导致骨骺线提前闭合，进而影响孩子的身高。

骨骺线是骨骼发育的重要标志。通常女孩骨龄14岁、男孩骨龄16岁时，骨骺线就接近闭合，此时身高基本定型。一旦骨骺线完全闭合，身高将停止增长。

原春青强调，健康的饮食应以均衡营养为核心，适量的蛋白质、钙、维生素D和其他关键微量元素能够促进骨骼健康，而大量摄入高糖、高脂肪的食物只会增加脂肪堆积，不利于身高增长。

还有家长认为孩子比较矮小只是因为长得晚，因此不重视早期干预。原春青说，有的孩子确实生长发育节奏较慢，医学上称之为“体质性青春期延迟”，他们可能会在青春期后期迎来快速增长期。不过，这样的情况并不普遍，更多孩子是因为生长发育受到其他因素的限制才导致发育迟缓。

不良生活方式对长高不利

孩子的生长发育不仅受遗传影响，还与生活方式密切相关。原春青说，过量摄入食品中的反式脂肪和糖分将导致孩子体重增加和代谢紊乱，并影响钙和其他关键营养素吸收。熬夜也会影响孩子身高。生长激素主要在深度睡眠时分泌，长期睡眠不足将对身高造成负面影响。此外，缺乏运动也是影响身高的不利因素，长期缺乏运动可能导致生长激素分泌不足，影响骨骼发育。

“儿童身高增长具有阶段性和不可逆性。”原春青说，要想获得理想身高，可通过均衡饮食、充足睡眠、适量运动、情绪管理等实现。孩子应从小养成良好的生活方式，1岁以上的孩子应尽量每天摄入1个鸡蛋、400到500毫升牛奶、1到2两肉，补充适量的维生素D和维生素A；还应每周规律运动并保证睡眠时长和质量。

对于确诊为“矮身材”的孩子，在有适应症并排除禁忌症的前提下，可遵医嘱酌情使用生长激素进行治疗。如果孩子确诊为“矮身材”的同时，骨龄还超前，即骨龄大于年龄，则可经过全面评估后，在医生的指导和观察下考虑联合使用生长激素与延缓骨龄发育药物。

北京协和医院内分泌科主任医师茅江峰说，培养健康的生活方式充满挑战。在他看来，要让孩子放下手机去运动，舍弃零食选择健康食物并非易事。家长的积极参与与孩子的自我管理至关重要。（实习记者 于紫月）