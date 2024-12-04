DNA水凝胶有望治疗脑出血术后二次出血

科技日报讯 （记者孙越 实习生马钰晶）记者12月3日从郑州大学药学院获悉，该院教授史进进、张振中、张开翔及刘军杰组成的研究团队，开发出一种血红蛋白响应的原位可植入DNA水凝胶，为脑出血术后二次出血提供了治疗干预。相关研究论文发表于国际学术期刊《科学进展》。

脑出血，是由大脑血管破裂造成的血液流出疾病，也是死亡率最高的脑血管疾病。对于病情危重或存在继发原因且符合手术适应症的患者，需要进行外科手术治疗。尽管近些年外科手术较为成熟，但因手术创伤、部位感染等因素引起的术后再出血风险仍然较高。而脑出血术后二次出血不易发现、死亡率高，并且二次开颅手术难度高、风险大，给患者带来沉重负担。

针对脑出血术后二次出血的临床治疗手段较为有限，且效果不佳的问题，郑州大学研究团队设计了这种血红蛋白响应的原位植入式DNA水凝胶。这种水凝胶由血红蛋白适配体与两条互补链交联，并包裹甲磺酸去铁胺组成。在术后二次出血的情况下，这种水凝胶能够通过捕获血红蛋白发出荧光信号，荧光会随着再出血体积的增加而增强，帮助医生对出血体积变化进行检测。

铁死亡是一种铁依赖的细胞死亡途径，是引起出血后神经损伤的主要因素。而甲磺酸去铁胺作为一种铁螯合剂，能够螯合多余的铁，进而防止氧化应激并抑制神经细胞铁死亡，在治疗脑出血方面显示出治疗优势。

此外，血红蛋白的持续捕获会触发水凝胶的逐渐解体，从而实现甲磺酸去铁胺的按需释放，有效抑制神经细胞的铁死亡，从而改善术后恢复。