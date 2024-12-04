近期，多位公众人物患上甲状腺癌，引发网友对该疾病的关注。如今，甲状腺癌发病率呈上升态势且发病年龄愈发年轻化。国家癌症中心统计数据显示，2022年我国甲状腺癌新发病例数为46.61万，首次进入各类高发癌症前三。

甲状腺癌的发病机制是什么？大家又该如何预防？近日，科技日报记者就此采访了相关专家。

与其他癌症相比生存率相对较高

北京大学人民医院普通外科主任医师金仲田告诉记者，同绝大多数恶性肿瘤一样，甲状腺癌发病的确切原因尚无定论。家族史、情绪波动、生活压力大、过量摄入碘元素、其他甲状腺疾病等是诱发甲状腺癌的可能因素。

“甲状腺癌预后效果较好，大多数分化型甲状腺癌患者5年生存率可达92.9%。”金仲田表示，和其他癌症相比，甲状腺癌病症不明显、生存率相对较高。按照病理类型划分，甲状腺癌主要分为乳头状癌、滤泡状癌、髓样癌和未分化癌等。其中，乳头状癌最为常见，主要表现为颈部淋巴结转移。由于对周围组织的侵犯速度缓慢，其恶性程度相对较低。

临床上，甲状腺癌治疗已相对成熟，主要治疗方式包括外科手术治疗、碘-131治疗、靶向和免疫治疗、放化疗等4种。外科手术治疗是大部分甲状腺癌患者的唯一根治手段。术后，患者通常需进行内分泌治疗，接受单侧叶及峡部切除手术的患者，内分泌治疗时间一般为约5年；接受全甲状腺切除手术的患者，丧失了甲状腺功能，需终身服用甲状腺素片。

金仲田表示，外科手术会在颈部留下不同程度的切口瘢痕，影响美观，可能给患者造成心理负担。因此，颈部切口瘢痕较轻微的腔镜手术逐渐受到患者青睐。他提醒道，当患者出现颈部淋巴结多发转移或远处转移症状时，术后应配合碘-131治疗。因各种原因无法进行手术的患者，可选择靶向和免疫治疗以获得手术机会或延长生存期。

甲状腺疾病患者应定期检查

甲状腺是人体最大的内分泌器官，对各类激素变化较为敏感，其代谢与人的情绪波动、生活压力有紧密关联。当前，随着体检的普及和检查设备的迭代，越来越多的人被查出甲状腺结节、桥本氏甲状腺炎、甲亢、甲减等疾病。不少人因此产生一定的恐慌心理。

对此，金仲田表示，甲状腺结节是甲状腺疾病中最为常见的一种。一般来说，当结节直径大于4厘米时，相对容易向下往胸腔生长，可能发展为胸骨后甲状腺肿，进而增加发生恶变的可能性。桥本氏甲状腺炎属于自身免疫性甲状腺炎，主要症状表现为甲状腺逐渐纤维化、甲状腺功能降低等，病情严重的患者需额外补充甲状腺素。

“如果一个人有甲状腺结节，且罹患桥本氏甲状腺炎，在两种疾病的相互作用下，甲状腺恶变的概率会有所提升。”金仲田告诉记者，在较快的生活节奏下，人们应该培养定期体检的习惯，尤其是甲状腺相关疾病患者应每年定期进行甲状腺检查。此外，人们还应积极调整情绪，寻找适合自己的解压方法，加强锻炼，提高免疫力。

需要注意的是，相较成年人，儿童和青少年甲状腺癌发病症状不明显，容易被忽视或漏诊，导致确诊时病情已较为严重。金仲田建议，家长平时要多关注孩子健康，如发现颈部有肿块或增粗等异常情况，应及时就诊。（记者 王姗姗）