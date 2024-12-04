冬季使用“取暖神器” 需警惕低温烫伤

冬意渐浓，电热毯、电暖器、热水袋……这些“取暖神器”纷纷登场。在享受取暖物品带来的温暖时，请一定小心低温烫伤。

成都市中西医结合医院皮肤科主治医师陈程介绍，普通烫伤，通常是在高温气体、火焰、开水等接触下造成的，这种创伤通常显而易见，也容易让人察觉和躲避。与高温烧烫伤相比，低温烫伤的热源温度（41℃至60℃）不太高，创面疼痛感不明显，仅在皮肤上出现红肿、水疱、脱皮或者皮肤变白的现象，容易被忽视。

“低温烫伤发生初期，触及的只是人体表皮，如果及时撤离热源，损伤完全可控。但由于低温烫伤症状易被忽视，发现时往往程度较深，严重者甚至会造成深部组织坏死。处理不当的情况下，会导致继发感染，伤口长时间都无法愈合。”陈程提示，老年人群，尤其是患糖尿病、脉管炎或脑卒中后遗症、长期卧床的老年人，由于皮肤功能差，对低温刺激反应低，更容易发生严重的低温烫伤。

陈程强调，若不慎发生低温烫伤，应立即用冷水冲洗烫伤部位30分钟左右，以降低伤口温度、缓解疼痛，减少进一步损伤。如果皮肤出现脱皮，可改用浸泡的方式进行降温。降温处理后，再对伤口进行消毒杀菌并简单包扎，尽快前往医院就诊。

如何预防低温烫伤？陈程指出，使用取暖用品要谨慎，不要长时间接触温度超过体温的物品。使用电热毯时，温度不宜过高，且不宜整夜使用；使用电暖器时，应定期变换其位置，避免长时间、近距离、固定部位的照射；使用热水袋时，应用毛巾包裹，避免热源直接接触皮肤；使用“暖宝宝”时，应隔着衣物贴敷，并注意检查皮肤状况，一旦出现红肿、红斑等异常现象，立即停用。