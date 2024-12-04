岭南不飘雪 无碍冰雪热

当北方的气温已经降至冰点，在北回归线穿过的广东，依然看得到夏天的尾巴。近日，广州打破有气象记录以来最长的夏天纪录。在这片几乎不飘雪的亚热带地区，“冷资源”正在化身“热产业”，冰雪运动成为越来越热门的选择。

周末开车一个小时，到周边的广州热雪奇迹滑雪，是广州市民廖潇潇和朋友最近培养的一个爱好。“我没去北方滑过雪，现在在家门口就能体验。虽然只敢尝试初学者滑道，但还是很新奇有趣。”她说。

2019年夏天，广州热雪奇迹开馆运营，点燃了本地居民参与冰雪运动的热情。7.5万平方米的室内场地中有各级别滑道，提供多种冰雪娱乐活动，吸引了不少游客以及专业滑雪运动爱好者前来。2024年上半年，广州热雪奇迹接待游客量超过400万人次。

广东省冰雪运动协会统计数据显示，目前广东有室内冰雪运动场馆20多家，包括滑雪、娱雪馆，以及滑冰馆、冰壶馆等多种类型，冰雪运动参与人数过千万。

每到周末和节假日，深圳卡鲁冰雪世界里总是人头攒动，热闹非凡。开业不到两年，这里已经吸引了近40万人次的冰雪运动爱好者，其中绝大部分是深圳本地市民和香港市民。

初级雪道、地形公园、雪地娱乐、滑冰馆……深圳观澜卡鲁运营有限公司执行总经理张丽丽介绍，这里不但可以进行大众娱雪、研学教育、团建拓展等冰雪活动，同时作为广东省冰雪运动训练基地，这里还提供专业的滑雪教学与训练场地。

依托专业冰雪场馆，广东近年来举办了冰雪单项赛事、运动展示、大众冰雪季、嘉年华等多样的活动，并搭建起青少年赛事平台，推动冰雪运动普及与专业人才培养。

从滑雪小白到赛事冠军，今年13岁的广州姑娘王岚心只用了3年时间。第一次踏入滑雪场后，她就对这个运动产生了浓厚的兴趣。3年来，她在广州热雪奇迹滑雪训练中心竞技队进行专业训练，在动作规范性、平衡技巧、速度控制等方面有较大提升，多次代表竞技队参加国内滑雪比赛，不久前还在一项公开赛的高山滑雪大回转U15比赛中荣获冠军。

随着粤港澳大湾区建设按下“加速键”，广东冰雪运动的影响力也在逐渐扩大，吸引着来自大湾区、全国乃至海外的冰雪运动爱好者聚集。港澳居民北上热潮为广东冰雪场馆带来了稳定且持续增长的客源。在深圳卡鲁冰雪世界，香港市民不但是常客，而且占比过半。今年，广东不少冰雪场馆迎来了泰国、越南等地的旅游团。

广东省冰雪运动协会会长陈海龙说，协会将进一步推动“冰雪进校园”和全省的冰雪场馆建设。“希望通过举办大众冰雪季等活动，让冰雪‘冷’运动‘热’起来。”他说。

（据新华社广州电 记者邓瑞璇、王浩明）