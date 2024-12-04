蓝生脑科创新护生教学 助推医院医教研协同发展

近期，一场以“夯实三基能力 展示学子风采”为主题的理论知识竞赛在上海天佑医院上演，来自5所院校的护理实习生组成18支参赛队，围绕护理的基础理论、基础知识、基本技能展开激烈角逐，展示了良好的职业素养、理论功底和专业水平。这是上海蓝生脑科医院投资股份有限公司紧贴临床开展带教、以赛促学提质强能的一幕。

加强医教协同，育德传技教学相长

见习、实习是将理论知识转化为实践技能，培养护生职业素养和临床思维的重要手段。近年来，蓝生脑科与上海东海职业技术学院等院校创新“1+1+1”校企合作订单式培养模式，“东海—天佑护理班”“邦德—脑科护理班”培养成效明显，“东海—天佑护理班”入选东海职业技术学院教改优秀成果。除此之外，还与上海、江苏、陕西等多所院校共建临床教学实习基地。

“见习、实习是护生从校园迈向医院、从书本走向岗位的重要环节，也是打造高品质教学医院的重要载体。”蓝生脑科副总裁叶文琴教授介绍，蓝生脑科围绕护生见习和实习，建立了完善的课程体系和规范的管理体系，培养了一支职业素养高、执教能力强，医护技多学科协作的师资队伍。秉持“以人为本”的教学思想，强化“实践导向”的培养方针，采取校企合作订单式培养、护生二年级走进医院接受临床见习，加速了走近临床、走近患者的进程，夯实了疾病治疗与护理的理论知识，为毕业实习质量的提升打下了良好基础。

长期的教学实践中，蓝生脑科严格落实院校教学大纲和实习计划，将见习生课程教学、实习生临床带教纳入旗下医院年度工作安排，对培训内容、组织形式、培养考核等进行全面筹划，从业务教学、职业素养、思想政治和行政管理等多个方面，帮助护生完成角色转换，走好护理职业生涯第一步。同时，注重互动交流、因材施教，倒逼带教老师练好教学内功，深钻教学内容，创新教学方法，实现教学相长、方法精进，先后有11位医护高级职称带教老师被东海职业技术学院聘任为兼职教授，实现教学双向正循环。

蓝生脑科护理培训主任唐秀花介绍，蓝生脑科建立了“护理部—总带教老师—带教老师”三级带教管理体系和“带教老师—实习生”双向评价机制，根据护生学历层次、阶段特点和学习需求，实施多科室轮转、全方位培养、多站式考核。考核结果将作为科室绩效评价及护生选拔留用的参考标准之一。

整合优势资源，精心施教匠心育人

师资力量是见习、实习带教的基础和关键。蓝生脑科通过设立护理教研室、组建教研队伍、配强带教师资，举办带教老师教学设计竞赛、授课技能竞赛、教学查房竞赛，开展优秀带教科室、优秀带教老师评选表彰，全面提升教学质量内涵和师资队伍实力水平，推动旗下医院护理带教规范化、标准化、同质化。

每一批实习生来到医院，首先会召开见面会、座谈会和岗前培训，从医院文化、文明用语、职业素养、优质服务、学科建设、科室环境、消防知识和护理工作概况、护理安全教育、基础护理规范等入手，并进行心肺复苏、密闭式静脉输液、吸痰护理、人工气道护理、鼻饲、无菌技术操作的示范、练习与考核，帮助护生尽快从课程学习转变到临床实践。

医院选拔理论知识扎实、临床经验丰富、操作技能娴熟的高年资护士作为带教老师，明确定位、责任和行为规范。采取“一对一”师徒带教模式，从基础理论、基本操作、岗位技能和综合素质等方面入手，运用案例导入、情景模拟、视频演示等教学方法，每日开展床旁示教、每周开展业务讲座、每月开展教学查房，做到一个科室就是一个实践课堂。除了专业技能培训，医院专门开设思政教育，重视行政管理，提供生活保障等人文关怀。

为实现实习专科全方位覆盖，蓝生脑科依据旗下医院性质和专科收治特点，借力同济大学附属同济医院、上海交通大学医学院附属第六人民医院，共同完成部分专科的临床实践工作，拓宽了护生专科知识与临床实践的视野，形成了资源共享、优势互补的带教格局。

严格考核评价，奖惩激励督导推动

除了刚刚结束的“三基”理论知识竞赛，蓝生脑科还定期开展整体护理病历等竞赛，从患者护理评估、诊断、计划、措施及健康教育、应急处置等方面进行全面考核；开展标准化操作示范比武，将护理部教学专干、带教科室护士长、带教老师、护生混合编组，开展急性肺水肿应急处理、人工呼吸器应用与护理、休克病人抢救配合、支气管镜应用与处理等技能训练。相关院校定期来院抽查考核，取得了良好的实习成果。

据介绍，教学督导也是提升教学质量的重要一环。由博导、教授、主任护师等护理学专家组成的专项督导组，定期下沉医院、科室，采取查阅台账、教案抽查、课程试讲、技能考核、人员访谈等形式，对护理部临床见习和实习教学、科室实习生带教、患者对实习生满意度、见习生对授课老师和实习生对带教老师满意度等进行全面督查，现场指导存在问题的持续改进办法。

执业资格考试是检验一名护士是否具备护理所需专业知识与工作能力的考试。据介绍，刚刚毕业的2021届“东海—天佑护理班”执业资格考试通过率达到98%，名列东海职业技术学院所有实习班次第一名。未来，蓝生脑科将把执业资格考试通过率作为实习生教学质量的考核指标。

据统计，近十年来，蓝生脑科持续提升护理带教质量，大力提高护生招募品质，圆满完成了千余名护生的见习、实习任务，实习护生的留岗入职比例超过50%，实现了履行教学责任、建强护理学科、吸纳新生力量的综合目标，为提供更高质量护理服务、满足更高标准患者需求奠定了人才基础。