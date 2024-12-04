专家学者共话智慧医院建设新路径

医院智慧化管理和建设不仅关系到医院的高质量发展、医院治理现代化水平，更关系到人民群众的获得感、安全感和幸福感。近日，由人民健康发起的“推进智慧医院建设 助力医院高质量发展”专题调研交流在重庆开展。相关主管部门负责人、医院管理者代表齐聚一堂，共同探讨智慧医院建设的新路径、新思路、新方法，为推动公立医院高质量发展做出积极贡献。

“在医疗卫生事业和数字经济高速发展的今天，信息化、数字化建设已经成为推动医院现代化、提升服务品质、增强管理效能的关键所在和重要支撑。”重庆市卫生健康委员会二级巡视员王世纯介绍说，为加快推动数字健康建设迭代升级，赋能全市卫生健康事业高质量发展，重庆市卫生健康委员会出台了《重庆市数字健康建设实施方案》（2023—2027年）等系列政策，推进数字健康大脑、驾驶舱和相关场景建设，为打造整体智治的现代化卫生健康治理体系创新提供有效路径。

智慧医疗、智慧服务、智慧管理是推动现代化智慧医院建设的“三驾马车”，以数智化为代表的新质生产力作为公立医院高质量发展的重要要素，更是医院创新的关键驱动力。中国医学科学院阜外医院副院长赵韡建议，医院管理者要按照“三位一体”智慧医院标准进行规划，注重医院数字化转型的文化内涵引领、同时，需要与之配套的高素养管理团队，实现短期、长期数字化转型目标。此外，具备新兴技术应用能力的高水平技术团队也必不可少。

近年来，重庆医科大学附属第一医院积极探寻数字化、智能化与医疗场景的深度融合，在相关领域积累了宝贵经验。重庆医科大学附属第一医院党委书记吴昊介绍说，医院将智慧医院建设作为推动医院治理能力现代化、实现高质量发展的重要抓手、关键驱动点，紧抓数字新技术与医疗场景的融合创新，不断优化医疗流程，提升医疗质量。为进一步做好智慧医院建设，医院重塑管理组织架构，通过传统的信息建设和新型智慧医院建设相结合的模式，推动实现医院服务管理智慧化。

健康医疗数据是卫生健康事业发展的重要资源。广州医科大学附属妇女儿童医学中心信息数据中心主任曹晓均强调了数据要素在医疗健康领域的重要作用，以及医疗健康政策对推动创新实践的重要作用，并以新生儿黄疸诊疗为案例进行经验分享。他说，近年来，医院通过建立合法合规的数据流通机制，保障医疗数据的隐私安全，助力数据的高效应用，推动科研与设备开发的协同进步，不断提升医疗服务质量，优化医疗资源配置，保障人民群众健康。

四川大学华西第二医院信息管理部部长吴邦华介绍了所在医院在医疗健康服务模式、集团化管理模式等方面的变革历程。他说，“医院以业务架构设计为基础，全面重构华西妇幼集因医院信息化架构，通过业务中台和数据中台两大核心基础平台建设，实现集团业务平台化。我们积极探索AI在医院的原生应用，构建AI赋能中心，逐步实现医院智能化。此外，我们还打造重点应用场景，制定建设规范和标准体系，树立智慧医院标杆。”

在互动交流环节，江苏省人民医院信息处王文明、陆军军医大学第一附属医院医学大数据与人工智能中心主任汪鹏、新疆维吾尔自治区人民医院信息中心主任彭建明围绕“智慧医院建设为高质量发展带来的变化”进行主题探讨；浙江大学医学院附属第二医院安徽医院党政办主任陆叶珍、四川省人民医院医务部副部长郑玲、温州医科大学附属第一医院信息部主任高志宏围绕“智慧医疗对医疗质量安全提升的影响”进行交流分享。