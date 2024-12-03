直播预告：如何科学应对有机酸血症

有机酸血症是一类严重的罕见病，该类疾病临床特征缺乏特异性，导致线粒体能量代谢障碍，在某些代谢压力下可以急性发作，发生代谢性酸中毒、高氨血症、急性脑病、多脏器损害等危重症，甚至猝死，严重影响儿童健康。

12月4日14:00至15:00，北京大学第一医院儿童医学中心儿内科杨艳玲教授做客“人民好医生”客户端直播间，就如何科学应对有机酸血症等相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

杨艳玲，北京大学第一医院儿内科主任医师，二级教授，研究员，博士生导师，兼任中国妇幼保健协会儿童药食同源代谢干预专业委员会主任委员及出生缺陷防治与分子遗传分会副主任委员、中华医学会儿科分会临床营养学组副组长、北京医学会罕见病分会遗传代谢病学组组长等学术职务。

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