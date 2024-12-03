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健康“医”点通

儿童呼吸道感染后如何合理用药？避免5大常见误区

陈子源

2024年12月03日10:00 来源：人民网

冬季是呼吸道疾病高发季节。呼吸道感染多由病毒、细菌和支原体引起。孩子感染各类病原体后会出现哪些典型症状？家长在家如何合理用药？为此，人民网采访了深圳市儿童医院呼吸科主任医师鲍燕敏。

(责编：杨虞波罗、高雷)




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