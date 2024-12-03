国家医保局：医保影像云共享路径建设正加快推进

新华社南京12月2日电（记者朱筱）记者从1日在江苏南京举办的医保影像云共享路径启动仪式上获悉，国家医保局正加快推进医保影像云共享路径建设，争取尽早实现全国医疗机构通过国家医保影像数据云共享中心可调阅北京、上海、广东等全国知名医疗高地的医学影像信息。

国家医保局副局长黄华波在会上介绍，为进一步提升群众获得感，国家医保局近日印发《放射检查类价格项目立项指南（试行）》，推动医疗机构将影像检查结果上传至云端，实现患者可阅、同行可查、医保可核。依托国家医保信息平台，国家医保局探索构建医保影像云共享路径取得了初步进展，拟对外提供上传、检索、确权、调阅等四大服务能力。

“现阶段，影像信息主要由各级影像云进行医学影像标准化处理；未来，国家医保局影像数据云共享中心将建设医学影像阅片能力，完善影像信息共享适配工作，为各地影像中心、医疗机构赋能服务、降本增效。”黄华波说，预计2027年底，医保影像数据云互通、云互认全面扩面，实现全国医保影像云数据“一张网”“路路通”，有效解决广大患者重复检查费时、费力、费钱的痛点问题。

医保影像云通过医疗影像资料的云端存储与共享，可以使医生迅速获取患者的历史检查数据并进行诊断。国家医保局大数据中心主任付超奇认为，从现实意义来说，医保影像云能够避免不必要的重复检查，大幅降低患者的时间和经济负担；从长远角度看，医保影像云有助于远程医疗服务的普及与深化，推动优质医疗资源更好惠及基层。此外，该平台汇聚的海量医疗影像数据可经过智能分析，有效识别医保基金使用过程中的不当行为，同时还可通过人工智能训练，推进智能诊断技术、疾病研究、新药研发等领域的发展。