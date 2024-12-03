中国普惠型补充医疗保险经受住了时间考验

本报北京电（记者熊建）中国社科院金融研究所和国家金融与发展实验室日前在北京召开“普惠型补充医疗保险发展研讨会暨《珠海市普惠型补充医疗保险五年发展评价研究》报告发布会”，主题是“健全多层次医疗保障体系，在发展中保障和改善民生”。

发展普惠型补充医疗保险是个世界性难题。课题组负责人阎建军指出，报告通过对珠海市普惠型补充医疗保险五年发展进行评价，结合全国这一险种发展情况，得出三方面的结论。

第一，从运行结果看，我国的普惠型补充医疗保险经受住了时间考验。以珠海“大爱无疆”惠民保为例，一是普惠程度高，保费低，参保门槛低，可持续性强。参保人数、参保率逐年稳步增长，2024年度参保人数113万人。二是减负效果明显。5年累计受益2.23万人、9.66万人次。2023年，对参加惠民保项目且发生赔付人群，采用基本医保和大病保险报销之外的总自负额这一口径，自负额达10万—20万元人群，惠民保减负比例达55.98%。

第二，从运行机理看，普惠型补充医疗保险激发了参保人群“平时有预防、生病有保障、无病做慈善”多样化需求，能够维系较高的参保率。例如，“大爱无疆”惠民保开放了医保数据和支付等行政资源平台，并采取政府支持措施，打造具有高性价比、高公益性的普惠型补充医疗保险模式，创新引入药厂慈善赠药，有效聚合社会力量。

第三，从体制机制创新看，普惠型补充医疗保险实现了市场机制、公益机制与行政机制有机融合和优势互补，为筹资难题提供了新解法。为了解决补充医疗保障体系当中商业保险的覆盖面较窄、慈善捐赠的社会公信力有待提高等问题，珠海市推出“政府引领，商保承办，融入公益”的惠民保模式，主管部门牵头制定整体规划，通过医保数据和支付等行政资源平台聚合社会力量；中国人寿作为承办方，发挥市场灵活优势，按照“保本微利”公益原则经营。