中药治疗急性脑出血疗效是显著的

日前，《柳叶刀》创刊200年来第一次发表了一篇中医药临床研究文章——《中成药“中风醒脑口服液”治疗急性脑出血的多中心随机、安慰剂双盲对照临床试验》。该研究涉及中国12个省份26家医院，最后实际共纳入1648例急性脑出血患者，为期2年多完成。

文章结论是：这项大型随机安慰剂对照双盲临床试验表明，中风醒脑口服液（由红参、三七、川芎、大黄组成）对中重度脑出血患者的功能恢复、生存和健康相关生活质量没有显示出疗效。简单说就是，中风醒脑口服液治疗急性脑出血无效。并且进一步提出：研究结果再次证明，需要进行方法严谨的随机对照试验来评估现有疗法的有效性，包括已经在世界各地广泛使用的传统中药。

通过这研究，人们知道了，中风醒脑口服液不能治急性脑出血。但人们可能会被误导——中药就是安慰剂不能治病。该怎么看待这个事呢？

首先，这个研究结果是科学的，结论是可信的。该研究通过严谨的循证医学设计，通过RCT（随机对照实验）最高证据级别证明了，“中风醒脑口服液”治疗急性脑出血效果无效。但是请注意，这并不能证明中药治疗急性脑出血无效。

从临床医生角度来看，中医不可能一张方子包打天下。这项研究将中药用成了治脑出血所有证型的辨病药。在脑出血急性期，中医证候以风证、火热证、痰证为高。火热证的占比为45%到64.57%之间。临床所见患者会发热、脸红、便秘、血压高、头痛，颅内血肿占位继发脑水肿。

在脑出血早期，炎症介质加重脑损伤和脑水肿。实验室指标也多是白细胞高，炎症指标CRP高。中西医结合理论认为：火热≈炎症，急性脑出血需要“灭火”。

这项研究涉及的方子是红参、大黄、三七、川芎四味药，从原来11味中药化裁而来。中医理论里，参大补元气，回阳救逆，用在昏迷低血压休克者，但是救回者也寥寥，远不如升压西药迅捷有效。现代药理研究显示，人参会加速出血，红参更热更活血，对凝血功能有显著影响，通过影响血小板功能来促进出血。而脑出血急性期支持治疗包含有脱水、降颅压、补液、提高脑灌注等西药治疗，到底有没有必要用红参、川芎这类热药？目前这四味药的组方从临床角度看起来就不对，现在更是被《柳叶刀》用最科学的方法、最高级别的循证医学证据证明了：急性期脑出血不可以用这个方。

临床医学的核心本质是治病救人，需要正确解读疾病，让有效的方案能传承下去，实现救助生命。面对急性脑出血这样的疑难重症疾病，身处国家神经疾病医学中心的中西医结合专业组，我们有30余年治疗急性脑卒中的经验。我们的治疗方案是中西医结合，神内神外联合，大家一起努力救治，争取1+1＞2的疗效，基于现代病理病机去遣方用药，拿出脑出血的中国解决方案。

急性脑出血的治疗原则是：清热化痰解毒、通腑活血通络。我们将急性脑出血简化，分为热证和非热证，并发布了《高血压性脑出血急性期中西医结合诊疗专家共识》，前后进行了多个严谨设计的前瞻性临床实验。发表的SCI论文、尚未发表的一项1602例的真实世界的队列研究的结果都表明，中药治疗急性脑出血患者疗效是显著的。这些都是想告诉世界，我们是这样治疗急性脑出血的，我们的疗效如何，我们一直走在探索改进的道路上。

那么，中医到底需不需要循证医学来证明疗效？事实上，上千年的人用经验就是最好的循证证据。中医西医两者治病是不同的体系，评价起来自然也不同。不是只有RCT（随机对照双盲）研究才是循证医学，才是正确可信的。

这些年，西医也在反思，呼吁回归到本初的循证医学，即提供可用的、可以与实际医疗条件和专业技能相结合的研究证据，以使得每一名患者都能获得最优的个性化医疗服务。这也就是我们常说的：以人为本、疗效至上。

从这个意义上说，中医是底层逻辑自洽的，老祖宗可是给了金饭碗的。

（作者为首都医科大学宣武医院神经内科中西医结合组主任医师）