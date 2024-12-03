为偏远地区接入更多优质医疗资源

先后出台“数字云南”信息通信基础设施建设三年行动计划、推进新型基础设施建设实施方案、“双千兆”网络行动计划等，近年来，云南省医疗实践与信息技术、数字技术不断融合。

“信号升格”专项行动开展以来，云南省5G网络建设显著提速。截至9月，云南今年新建4.1万个5G基站，全省所有行政村4G/5G网络通达率为100%，医院5G网络覆盖率达100%。

5G网络全覆盖，实现远程医疗

玉溪市易门县浦贝乡朋多村卫生室，村民段大妈完成了第一次“刷脸”挂号。通过中国移动云南公司建设的“云医院”远程医疗平台，村卫生室可联通县医院医生。得到诊断结果后，村医顾素英在电脑上开出电子处方，段大妈完成“刷脸”支付。

偏远山区群众长期面临交通不便、医疗资源匮乏、就医困难等问题。中国移动云南公司与当地合作，在玉溪市、临沧市云县、文山壮族苗族自治州文山市等地建设医疗共同体，用信息技术为群众就医架起桥梁。

远程医疗在怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县独龙江乡也已经实现。

今年夏天，独龙江乡卫生院里进行了一场紧急视频会诊。巴坡村一位老人干农活时不小心受伤，由于伤势严重，村医紧急连线乡卫生院医生黎强。“从视频画面看，患者伤口很深，需要先处理，防止感染。”在黎强远程指导下，村医对患者进行初步清洗缝合后，将他送到了乡卫生院。

“这样的情况在这里经常发生，很多村距乡里很远，现在信号好了，村医遇到疑难杂症时，会立即联通乡卫生院。如果乡卫生院也无法医治，再通过远程会诊平台联系对口帮扶的大医院。”黎强说，“除了会诊，我们还会在线对村医进行临床培训和指导。”

过去，独龙江乡因地处偏远而交通不便。村民翻山越岭才能去医院，路上耽搁时间很长，有群众因为大雪封山延误治疗。“路通、电通、网通”，曾是群众最盼望的。

架光缆、爬铁塔、装设备、测信号，克服大雪封山、滑坡、泥石流等困难，独龙江乡将网络覆盖到每个偏远角落。2022年7月，5G网络已覆盖独龙江乡所有行政村。

“信号通达，极大提升了卫生健康的信息化服务水平。”黎强说，“我们可以通过远程会诊平台连接院外优质医疗资源，实现联合诊疗，提高诊断准确性和治疗效果，还可以实现电子病历共享，让医生更了解患者的病史和病情。”

5G急救车，缩短院前急救响应时间

“情况紧急，孕妇出现胎膜早破。”不久前，在普洱市紧急救援中心指挥调度中心，值班调度员接到急救车组报告。孕妇居住在普洱市宁洱哈尼族彝族自治县宣德村，距县医院路程远。调度员联通车载视频查看现场情况并进行远程指导，孕妇被平安送至宁洱县人民医院。“救护人员在路上就可以通报病情，医生远程指导，大大缩短院前急救响应时间。”普洱市紧急救援中心主任黄文冠说。

依托中国电信云南公司打造的“5G+院前院内协同救治”体系，从电话呼救、车辆调度、车内救治、病情上传、远程指导到院内急救，5G赋能急诊救治全流程。“我们充分利用5G高速率、低时延、广连接的特性，通过物联网终端加载，精准定位急救病患位置，让危重病患在5G急救车内完成验血、心电图、彩超等检查工作。同时将医学影像、患者体征、病情记录等信息实时回传指挥中心，让医生动态掌控前端情况，从而为现场救援人员提供精准急救指导，为患者争取救治时间，实现‘上车即入院’。”中国电信普洱思茅区分公司政企分局局长胡志海说。

针对网络覆盖和业务服务在医疗健康领域的薄弱环节，云南加强移动网络在医疗机构院前急救、门诊区、手术室等关键点位的覆盖。“5G技术的应用使医疗服务的响应速度和服务质量得到显著提升。”昆明理工大学信息工程与自动化学院教授刘增力说。

智慧医疗，便利家庭健康监测

最近，楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇黑邑仓村村民王玉芝学会了线上问诊。在女儿的帮助下，王玉芝家开通了移动电视盒子里的“爱家健康”平台。在大屏上就能预约挂号和小病自诊。“哪里有问题，可以在平台上反馈，平台会提供诊疗建议。”王玉芝说。

该平台是中国移动云南公司上线的家庭康养服务平台，通过5G网络为家庭用户提供一站式线上问诊“家庭医生”健康医养服务，包括就医问诊、线上挂号、送药到家、健康管理、健康监测等。

“妈妈，身体哪里不舒服？”一次，王玉芝血压检测偏高，系统立即触发警告提示，并发送到了王玉芝女儿的手机上，女儿忙打来电话询问。监测心率、测量血压……数据会在电视大屏上显示，并计入个人健康档案，在结果异常时也会第一时间通知亲属。

根据《5G应用“扬帆”云南行动计划（2022—2024年）》，云南正推动形成全省“5G+智慧医疗”应用发展的协同工作机制，开展5G医用机器人、5G急救车、5G医疗接入网关、智能医疗设备等产品的推广应用，加快培育技术先进、性能优越、效果明显的智慧医疗服务新业态。

目前，云南已落地22个“5G+智慧医疗”项目，覆盖远程会诊、院前急救、AR辅助诊断、远程医疗教学等多个应用场景。

“云南将加快大数据、人工智能等技术赋能，打造一个以患者为中心、各方共赢的智慧医疗生态体系。”云南省通信管理局相关负责人说。

《 人民日报 》（ 2024年12月03日 11 版）