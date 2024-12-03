11月27日，北京市迎来第一场雪后，天气寒冷加剧，但人们对于健康管理的热情依旧不减。在91科技集团工会的支持下，人民健康“五进”关爱服务计划为91科技集团的职工们送来了冬日里的暖心健康“福利”。

人民健康“五进”关爱服务计划走进91科技集团。

结合前期调研，本场“五进”计划围绕职工健康需求，提供了科普讲座、健康生活体验、健康筛查、健康咨询等一系列丰富多样的健康服务。多元化的形式、沉浸式的体验，得到了职工的欢迎与喜爱。

在健康管理站区域，眼底照相机检测、智慧中医脉诊仪、口腔健康检测仪器等健康科技设备受到职工欢迎。在营养膳食专区，来自全国各地的营养膳食好物，也吸引了大家的关注。

关爱服务的现场还引入了健康用盐、健康饮水等方面的科普互动环节。大家学习了如何科学结合自身情况掌握合理用量的知识。离办公区距离最近的健康科普知识竞赛区，引起了职工们“参赛”的兴趣，以赛促学、寓教于乐，在答题过程中检验了自己的健康知识储备。

为满足职工的健康需求，北京中医药大学东方医院脑病二科主任医师陈宝鑫，北京大学第一医院急诊、全科医学科主任医师李秀清来到现场为职工们提供中医、全科健康咨询。

91科技集团工会主席赵军表示，“五进”计划此次活动内容丰富有趣，以多种形式提升了职工们的参与感和体验感，有效普及健康知识。大家深切体会到人民健康与集团对职工们健康福祉的关怀，收获了满满的幸福感。未来，期待人民健康能够继续开展更多类似的活动，进一步增强全民健康意识，共同提升全民健康素质。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。