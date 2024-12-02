这个药不知道什么时候吃？盘点常见药物服用时间

我们经常在药品的说明书上看到“餐前服用”“餐后服用”等等提示，不知道你有没有想过，“餐前服用”，多久算“餐前”？为什么非得餐前服用？餐后服用会发生什么？那对应的，餐后服用呢？

饭前服用的药物

空腹服用的药物一般建议在餐前1小时服用，饭前服用的药物一般建议在饭前15~30分钟服用。需要饭前吃的药物，如果饭后吃了，食物可能会影响药物的吸收，进而影响药效。这类药物一般有：

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降糖药物

进食后血糖会升高，为了避免血糖大幅波动，降糖药物一般餐前30分钟服用，具体药物如格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮等。

02

消化系统药物

消化系统药物许多需要餐前服用，如质子泵抑制剂（奥美拉唑、泮托拉唑等）应在早饭前半小时服用，这样可以有效抑制饭后食物刺激引起的胃酸分泌增加；促胃肠动力药（多潘立酮、甲氧氯普胺等）建议饭前15~30分钟服用，可以帮助促进胃蠕动和食物向下排空；胃黏膜保护剂（复方谷氨酰胺、硫糖铝等）也应饭前服用，以便药物充分作用于胃壁。

此外，降脂药（如非诺贝特）和抗凝血药（如蚓激酶）也推荐在饭前服用。

饭后服用的药物

饭后服用的药物一般要在饭后15~30分钟服用，这是因为需要饭后吃的药物，如果饭前吃了，可能会加重胃部刺激，或者达不到想要的药效。此类药物一般有：

01

非甾体抗炎药

非甾体抗炎药（如对乙酰氨基酚、吲哚美辛、尼美舒利、布洛芬、双氯芬酸等）一般建议餐后服用，因为这样可以减少这些药物对胃肠道的刺激。

但很多时候这种药物是按需服用的，比如为了及时缓解症状，也不用非等到正常吃饭时间后，如果服用此类药物容易肠胃不适，可以少量吃点食物后再吃药。

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维生素

我们的胃是酸性环境，维生素B1、B2等在酸性环境中容易被破坏，饭后服用有利于这些维生素的吸收。

此外，还有一些药物如磷酸铝凝胶，根据不同适应证需选择不同服药时间。例如，治疗食道疾病时需餐后服药；治疗胃-食道返流、食道炎时于餐后和睡觉前服药；治疗胃炎、胃溃疡时于餐前半小时前服用；治疗十二指肠溃疡时于饭后3小时及疼痛时服用。

晨服的药物

晨服指早上服用，如果没有特殊强调，那就是早餐前或早餐后都可以。这类药物一般有：

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长效降压药

长效降压药如氨氯地平片、培哚普利片、非洛地平缓释片、硝苯地平控释片、贝那普利片、西尼地平等，这些药物一般每日服用一次，建议在早晨7~8时左右服用，以维持一天的血药浓度，有效控制白天的血压高峰。

02

抗心绞痛药

这类药物如美托洛尔缓释片、比索洛尔片等。这些药物每日只需服药一次，应在清晨服用，以避免气温低时人体交感神经兴奋性提高，导致血压升高和心绞痛的风险。

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抗抑郁药

这类药物如氟西汀、帕罗西汀、氟哌噻吨美利曲辛片等。这些药物多为每日给药一次，建议早晨服用，因为抑郁症的症状常表现为晨重晚轻，早晨服用有利于减轻焦虑、抑郁症状。

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利尿药

这类药物如呋塞米、螺内酯等。如果每日服药一次，建议早晨服用，以避免夜间排尿过多影响睡眠和休息。

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甲状腺激素类药物

这类药物如左甲状腺素钠片等。因其吸收不规律，宜在早餐前半小时用药，空腹将一日剂量一次性用适当液体送服，以利于药物的吸收。

睡前服用的药物

睡前服用的药物需要根据每天入睡时间估计一下，一般在睡前15~30分钟服用。这类药物主要有：

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安眠药

常见的安眠药有艾司唑仑、阿普唑仑、右佐匹克隆、氯硝西泮、唑吡坦等，一般在睡前15~30分钟服用。安眠药嘛，肯定要在睡前用。

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抗过敏药物

如马来酸氯苯那敏、西替利嗪、氯雷他定、依巴斯汀等。这类药物容易引起乏力、嗜睡、眩晕等不良反应，建议在晚上服用。

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平喘药

如白三烯（炎症介质）受体抑制剂孟鲁司特钠，β2受体激动剂沙丁胺醇，茶碱缓释片等，如果医生建议一天服用1次，晚上是最佳用药时间。因为哮喘患者经常在夜间或凌晨发作或加重。

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钙剂

如碳酸钙D3片，若每日只服1次，服用的最佳时间建议餐后或者晚上睡前。

一方面因为酸性环境有利于钙的吸收，进餐可以刺激胃酸分泌，饭后不久是胃酸分泌最充分的时候，因此，饭后1小时左右服用钙剂最好。

另一方面，按正常的激素分泌调节作用，人体在晚间12点以后至凌晨时期内，血钙最低，夜间服用钙剂的吸收率最高，利用最好。大家可以根据习惯来选择。看哪个时间最容易记起来服药，那就是最推荐的时间。

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驱虫药

如灭虫宁、肠虫清等，睡前服用可减少白天的不适感。

吧啦吧啦说了这么多，非专业人士表示记不住。记不住很正常，之所以说这么多并不是让大家一定记住，而是要强调一个事儿——吃药之前仔细阅读说明书中的“用法用量”，如果说明书有具体标准，比如“饭后一小时服用”这种，那就以说明书为准，同时具体的药物和剂量应遵循医生的指导。