专家：防控艾滋病 做好自己健康第一责任人

新华社西安12月1日电（记者蔺娟）2024年12月1日是第37个“世界艾滋病日”，我国的主题是“社会共治，终结艾滋，共享健康”，旨在号召各方行动起来，共同担起防艾责任。什么是艾滋病？艾滋病的传播途径有哪些？如何预防艾滋病？记者采访了相关专家。

陕西省疾病预防控制中心副主任医师贾华介绍，艾滋病即获得性免疫缺陷综合征，其病原体为人类免疫缺陷病毒（HIV），亦称艾滋病病毒。艾滋病病毒侵入人体后，主要侵犯人体免疫系统中的CD4+T淋巴细胞，并会在体内不断复制，逐渐破坏人体免疫功能，引起各种感染和肿瘤等。艾滋病是一种危害大、病死率高的严重传染病，是影响公众健康的重要公共卫生问题之一。

艾滋病的传染源是艾滋病病毒感染者和艾滋病患者。艾滋病病毒主要存在于传染源的血液、精液、阴道分泌物、胸腔积液、腹水、脑脊液、羊水和乳汁等体液中。艾滋病可以经性接触、血液及血制品、母婴传播。

及时检测和治疗是控制艾滋病传播的关键。早发现、早诊断、早治疗，可以有效抑制病毒复制，延缓疾病进展，提高生活质量。

贾华表示，要预防艾滋病，每个人做好自己健康的第一责任人至关重要。采取安全性行为、拒绝毒品、避免使用未经检测的血液制品等可以有效降低感染风险。

贾华建议，首先要有风险意识，艾滋病距离我们并不遥远，只要存在易感染艾滋病的高危行为，都有可能被感染；第二，要保持健康生活方式，避免与感染状况不明的人发生无保护性行为，避免在醉酒、意识不清的情况下发生性行为，拒绝毒品，避免滥用精神活性物质；第三，要及时进行阻断和检测，发生高危行为后72小时内，要在专业人员指导下，到艾滋病暴露后预防机构接受药物阻断，发生高危行为2至4周后，要及时到当地疾病预防控制中心或医疗机构进行艾滋病检测，也可以进行自我检测。