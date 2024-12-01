泉州积极推动0-6岁儿童孤独症筛查干预服务

2024年，泉州市印发《关于加强孤独症儿童关爱服务若干措施》，市卫健委积极参与孤独症儿童全生涯支持行动。

自2023年以来，泉州市卫健委持续将0～6岁儿童孤独症筛查干预服务工作纳入市级为民办实事项目，2024年投入资金985万元，实现全市0～6岁儿童孤独症筛查全覆盖。今年来共筛查了42.58万人。

2024年，泉州市卫健委进一步推动我市孤独症关爱服务体系，整合孤独症初筛、复筛、诊断和评残等服务，加强多学科协作诊疗，设置了由神经科、儿保科、康复科、中西医结合科、医学影像科等组建的“多学科协作诊疗(MDT)”，增配医务人员数量，不断优化“孤独症门诊”筛查、诊断服务流程，全市共16家公办医疗机构获批儿童孤独症诊断资质。

泉州市卫健委强化“远程会诊”“智能康复管理系统”与“康复云”平台管理，完善诊断康复诊疗，实现实时、动态对县(市、区)妇幼保健院康复科及基层单位疑难的孤独症患儿进行远程会诊、医学教学培训、实操展示与指导，共同设置康复方案，实现与基层及县(市、区)妇幼保健院的一体化、同质化管理，畅通双向转诊绿色通道，优化诊疗服务，全市现有25家医疗机构(其中，12家妇幼保健机构)获准开展儿童孤独症康复治疗服务。

泉州市卫健委将继续把0～6岁儿童孤独症筛查干预服务纳入2025年市级为民办实事项目，让孤独症儿童不再孤独。