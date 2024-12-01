挑起百亿产业 重庆小面线下门店数量已超过8.4万家

11月28日，2024重庆小面推广消费季暨第四届中国·重庆小面文化节——北京推介会暨产业招商、产销对接会活动在北京市举行。

重庆市大渡口区委常委、统战部长王涛在致辞中表示，重庆市大渡口区引育相关企业近100家，打造小面独立品牌47个，产品远销30多个国家和地区，全产业营收即将突破100亿元。目前，“重庆小面产业”成功入选国家级“重点地方特色食品产业集群”“农业优势特色产业集群”。

重庆市农业农村委一级巡视员袁德胜在致辞中表示，近年来，重庆市着力发挥巴山渝水地理优势，聚焦“西部领先、全国争先进位、重庆辨识度”标志性成果目标，加快构建1+336+X“土特产”品牌体系。通过建立“1765”工作推进机制，构建“1+1+4+N”政策体系，实施“头羊计划”、“爆品”打造，重庆农产品加工业产业集聚程度明显提升、全产业链建设步伐加快，先后创建国家优势特色产业集群9个、现代农业产业园12个、农业产业强镇39个，成功打造8个百亿级、9个50亿级市级农产品加工示范园区。

重庆市经济信息委二级巡视员陈建军在致辞表示，此次在北京进行推介，旨在进一步提升重庆小面的知名度和影响力，推动重庆小面从“味觉高地”向“产业高地”转变。重庆市经济信息委将继续加大对重庆小面产业的支持力度，加强品牌建设和市场推广，推动重庆小面产业规模化、标准化、品牌化、数字化发展。同时，也希望北京的企业家和消费者能够更多地了解和喜爱重庆小面，共同推动重庆小面扬帆出海，走向世界。

活动中，重庆小面产业办专职主任李晓丹现场推介了重庆小面产业。近年来，大渡口区深度融入重庆市“33618”现代制造业集群体系建设，牵头扛起“重庆小面重庆造”大旗，系统重塑重庆小面产业发展的顶层设计，开启重庆小面预包装产品发展之路，通过做一碗“可以带走的重庆小面”，充分释放小面里蕴藏的产业能量。

“重庆小面品牌化、规模化、标准化、数字化之路正越走越宽广，”李晓丹表示。2023年以来，随着重庆小面产业陆续入选国家级“重点地方特色食品产业集群”“农业优势特色产业集群”建设名单，做好一碗“重庆小面”不仅是重庆人自己的选择，更成为国家赋予重庆的重要使命。重庆市将重庆小面产业作为5000亿级食品及农产品加工产业的12个“爆品”之一进行重点打造。

据主办方介绍，重庆小面是重庆最具特色的美食名片之一，一碗重庆小面联动着农工商、一二三产业优质资源，市场发展潜力巨大。近年来，重庆小面产业发展迅速，已成为重庆餐饮行业的重要支柱之一。数据显示，目前重庆小面线下门店数量已超过8.4万家，每日售出约1300万碗，门店每年营收额达400亿元。