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中新真探：生食“醉蟹”，不用担心寄生虫？

2024年12月01日10:08 来源：中国新闻网

　　螃蟹等水生生物生活环境复杂，容易携带寄生虫，尤其是肺吸虫等寄生虫。生食这类水产品容易被寄生虫感染，威胁人体健康。即使通过酒类泡制，也不能有效灭杀螃蟹内部寄生的寄生虫。(来源：科学辟谣 中国新闻网微博)

(责编：王仁宏、陈键)




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