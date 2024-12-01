国家医保局：以前所未有的力度支持创新药发展

国家医保局医药管理司司长黄心宇28日表示，成立7年来，国家医保局持续深化医保药品目录管理改革，在坚持保基本的基础上，以前所未有的力度支持创新药发展。

11月28日，国家医保局举行2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整新闻发布会。会上，有记者问：近年来医保部门在支持创新药发展方面做了哪些工作？

黄心宇回应称，成立7年来，国家医保局持续深化医保药品目录管理改革，在坚持保基本的基础上，以前所未有的力度支持创新药发展。7轮调整，累计将149种创新药(含1类化药、1类治疗用生物制品、1类和3类中成药，以及国家重大新药创制专项支持药品，下同)纳入医保目录。监测表明，截至2024年10月，医保基金对协议期内药品支付累计超3500亿元，带动相关销售超过5100亿元。随着品种增多和进目录后持续放量，医保基金对协议期内药品的支付金额逐年上涨。今年前10月医保基金对协议期内谈判药品支付约920亿元，按相同周期计算，是2019年的21倍。可以说医保基金是“真金白银”的在支持创新药发展。

一是建立全面支持创新药发展的准入机制，树立支持创新的鲜明导向。改革医保目录准入方式，自2020年起施行企业申报制，申报范围主要聚焦5年内新上市的药品。通过在评审阶段增加创新性权重、在谈判阶段充分考虑创新价值、在续约阶段实行降价保护等措施，建立了全流程支持创新药发展的机制。以2024年调整为例，无论是评审阶段还是谈判阶段，创新药的成功率均明显高于总体水平。最终38种创新药新增纳入目录，创历年新高。

二是助力构建覆盖13亿多人口的全国统一大市场，支持创新药快速进入市场获得合理市场回报。国家医保局取消原有的地方自行增补药品权限，从国家层面统一准入，实现医保用药范围的全国统一。国家医保局通过谈判药品直接挂网、督促医院应配尽配、支持“双通道”供应等加快创新药临床应用。国家医保局开展流通环节和零售价格治理，建立和维护公平竞争的市场秩序。随着统一的医保药品市场的建立，多数创新药在进入目录后能够实现快速放量，获得合理的市场回报。监测表明，去年目录调整中谈判新增的105种药品，今年10月份的整体销量较1月份增加了近6倍，放量明显。

三是建立健全药品创新价值评估机制，着力实现“支持真创新、真支持创新”。立足中国实际，借鉴国际经验，国家医保局完善药品评价的技术方法，从安全性、有效性、创新性、公平性等方面，对药品的临床价值进行评估，以“患者健康获益”为核心对创新价值进行量化和分级。实现了药品评估从主观到客观、从定性到定量的转变。随着覆盖全生命周期的药品价值评估体系的初步建立，为我们识别、量化、对比药品的创新价值提供了依据，最终实现“支持真创新、真支持创新”的目标。