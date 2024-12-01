今年国家医保药品目录调整程序有何新变化？国家医保局回应

国家医保局医保中心副主任王国栋28日表示，今年国家医保药品目录调整程序进一步优化了工作流程、规范了工作机制、提高了工作效率，确保目录调整公开透明、科学规范。

11月28日，国家医保局举行2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整新闻发布会。会上，有记者问：今年目录调整的程序有什么新变化？

王国栋回应称，今年国家医保药品目录调整程序按照《基本医疗保险用药管理暂行办法》规定，仍分为准备、申报、专家评审、谈判、公布结果5个阶段，总体保持了稳定，同时进一步优化了工作流程、规范了工作机制、提高了工作效率，确保目录调整公开透明、科学规范。概括为“五个更加”：

第一，工作程序更加公开。国家医保局在目录调整中始终坚持公开、公平、透明的原则：在准备阶段，将《2024年国家医保目录调整工作方案》《2024年国家医保目录调整申报指南》等文件公开征求社会意见。在申报阶段，将企业申报材料和申报初审结果挂网公示，根据反馈意见进行复核，对最终符合申报条件的药品予以公告。在评审、谈判阶段也都及时向社会发布阶段性结果，让公众了解工作进度，接受社会监督。

第二，评价证据要求更加明确。今年，国家医保局进一步优化企业递交的申报材料和谈判材料，明确申报材料主要用于形式审查和专家评审，因此更加聚焦评审需求，突出临床价值导向；明确谈判材料主要用于谈判测算，因此更加关注药物的性价比和医保基金影响情况。这样，确保材料更有针对性，更加清晰明确。

第三，评审规则更加科学。经过几年的摸索，专家评审规则更加客观科学，已逐渐趋于成熟，这也有利于稳定企业的预期。国家医保局在评审中继续采用专家集体讨论和个人评分并行的方式，临床、药学、医保、药物经济学专家充分发表意见，同台讨论、联合评审，对药品有效性、安全性、公平性、创新性等多维度评价评分，使医保目录与临床用药实际、医保管理更加匹配。

第四，企业沟通更加顺畅。良好顺畅的沟通机制对于顺利谈判至关重要。主要做了三方面工作：一是通过医保信息平台向企业及时反馈形式审查、专家评审、现场谈判等工作结果，在申报和谈判材料递交期间，设立专门的咨询电话，解答企业疑问。

二是为确保企业熟悉谈判规则，了解医保方的测算方式，组织所有参加现场谈判或竞价的企业召开座谈会，对谈判材料和政策进行详细解读。

三是测算过程中，由专家组长与企业进行一对一的沟通，并将企业的诉求和建议及时反馈给测算专家。双向、高效、准确的信息沟通机制为谈判成功发挥了关键作用。

第五，信息系统功能更加优化。依托全国统一的医保信息平台，国家医保局开发和完善了医保药品目录调整模块，覆盖了申报、评审、谈判确认和协议签署全流程：企业通过申报模块自主填报相关信息，无需递交纸质材料；专家根据企业递交的数据和其他信息讨论评分，系统实时生成结果，当场签字确认并存档，避免人为干预；评审结果通过信息平台向企业及时反馈；企业通过平台确认是否参与谈判或竞价；最终的谈判协议也通过平台签署，做到准确高效。