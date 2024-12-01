恐龙家族添“新丁”：内蒙古发现窃蛋龙类恐龙新类群

29日，在“百年鸳鸯龙”研究成果新闻发布会上，内蒙古自治区自然资源厅副厅长白慧君公布：经中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、内蒙古自然博物馆科研人员携手研究，此前在内蒙古自治区阿拉善盟出土的两具恐龙骨架化石被确认为窃蛋龙类恐龙新类群之化石，该种恐龙被命名为“百年鸳鸯龙”。

据悉，这两具较完整且紧邻的恐龙骨架化石，是内蒙古自然博物馆科研人员于2021年在阿拉善左旗毛儿图—大水沟野外考察点发现的。经考证，它们来自一亿多年前的白垩纪早期。“百年鸳鸯龙”体长不足1米，有一双长长的后腿，属于一种小型兽脚类恐龙。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所郝明泽介绍，此前已知的窃蛋龙类，多发现于白垩纪晚期，白垩纪早期的种类稀少，且分布基本局限在辽西地区的热河生物群。“百年鸳鸯龙”的出现，为白垩纪早期窃蛋龙类增添“新丁”，还拓宽了该时期窃蛋龙类的地理分布范围。

郝明泽还表示，“系统发育分析显示，‘百年鸳鸯龙’处于窃蛋龙家族演化的早期阶段，这一发现有助于揭示早期窃蛋龙类的形态特征，丰富了我们对窃蛋龙类早期演化历史的认识。在骨骼形态上，它们后肢的比例很修长，中髋臼后突比例短，这样的特征和现代鸟类中的涉禽非常相似，因此可能暗示了‘百年鸳鸯龙’适应类似涉水的习性，为我们了解恐龙的生态多样性提供了宝贵线索。”

值得一提的是，该化石中留存有精美的胃石。这表明，“百年鸳鸯龙”与现代诸多鸟类习性相似，会吞食小石子存于消化道，辅助研磨食物。胃石的保存，为洞悉恐龙生态习性提供了新的证据。(记者 陈峰)