中国癌症发病率上升趋势得到初步遏制

央视网消息：记者从国家卫生健康委了解到，近年来中国癌症筛查诊疗水平不断提高，癌症发病率、死亡率上升趋势得到了初步遏制，尤其是中国传统高发的上消化道肿瘤发病和死亡率显著下降。

目前，我国初步建成国家、省、市、县四级癌症防治网络，已建立覆盖全国的人群肿瘤登记体系，肿瘤登记点覆盖全国98.6%的区县，为癌症防控提供科学依据。我国制订发布了食管癌、胃癌、肺癌和结直肠癌、子宫颈癌、乳腺癌等系列癌症筛查与早诊早治方案。癌症筛查与早诊早治覆盖人口年均超过8000万人次，妇女“两癌”筛查区县覆盖率达98%，重点地区重点癌种早诊率超过55%的预期目标。我国总体癌症5年生存率由2015年的40.5%上升至2022年的43.7%。

中国工程院院士樊代明称：“从人的体质上来讲，肿瘤有遗传。大致上15%~30%的肿瘤是因为自己的基因组发生了变化，胎中带来的基因。从引起肿瘤的外界因素来说，它是具有传染的，比如说乙型肝炎病毒引起的感染，肝炎病毒是有传染的；又比如说HPV引起的宫颈癌，这个HPV是有传染的。”

现在公众对于体检越来越重视，一些人还会做专门针对癌症的体检，在这些检查中最被广泛熟知的就是肿瘤标志物检查。专家介绍，目前我国的肿瘤标志物检查中包括蛋白质、酶、激素以及基因标志物。如果查这些标志物升高，尤其显著升高时，可能和癌症存在密切的关联性，但不能和癌症划等号。

中国抗癌协会肿瘤标志委员会主任委员聂勇战称：“如果其他的标志物升高只是比正常值高一点点，我们可以去咨询专业的医生，或者去其他的医院再复核一次，它还在升高，我们可以动态观察它，但是一定要找医生，可以配合其他检查如超声和CT等检查判断，这样对这些病人有益。”

专家介绍，肺结节不等于肺癌，而且绝大多数是良性的，胸部CT检查初次发现肺结节先不要恐慌，应根据医生医嘱定期复查，观察肺结节的变化。

虽然大部分的肺结节是良性的不需要临床治疗，但近些年来，40—50岁左右的肺癌患者明显增多。专家介绍，由于肺癌早期症状不明显，70%—80%的患者确诊时已是中晚期，从而错过了最佳治疗时机。肺癌患者的生存率与癌症分期有很大关系，越早发现就意味着长期生存率更高。